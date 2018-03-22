"Назревало два года": в Польше сделали прогноз по отношениям с Украиной

Эксперт заявил, что в стране появилась угроза создания мощной пророссийской силы

В отношениях между Польшей и Украиной кризис, однако впереди и вовсе назревает катастрофа. Такой прогноз дал польский историк и публицист Ежи Таргальський, передает "Польское радио".

Он утверждает, что с момента, когда начался кризис в отношениях между Польшей, Израилем и еврейской общиной в США, в Польше началась работа над созданием русской националистической, антисемитской, антиукраинской, антиамериканской партии, которая будет призывать к союзу с Россией против США и НАТО.

По мнению Таргальського, если правительство вовремя не отреагирует на эту угрозу, то в Польше появится мощная пророссийская сила, которая отберет большую часть электората партии "Право и справедливость".

Историк отметил, что пророссийский фактор в польской политике становится все сильнее и находит поддержку в обществе.

"Ситуация, которую мы имеем сейчас, назревала два года. Партия власти не позаботились о том, чтобы не допустить разброда антиукраинских настроений, поскольку опасается потерять голоса националистически настроенных избирателей. По мнению лидеров партии, если будут уступать, им удастся сохранить контроль", - сказал Таргальский.

Он добавил, что это ошибочная оценка ситуации.

Эксперт считает, что сейчас необходимы решительные шаги, но правительственная партия на это не способна.

Кстати, Польша приветствует заявление США о возможных санкциях за связи с "Северным потоком-2".