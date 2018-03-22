"Назрівало два роки": у Польщі зробили прогноз щодо відносин з Україною

Експерт заявив, що в країні з'явилася загроза створення потужної проросійської сили

У відносинах між Польщею та Україною криза, однак попереду і зовсім назріває катастрофа. Такий прогноз дав польський історик і публіцист Єжи Таргальський, передає "Польське радіо".

Він стверджує, що з моменту, коли почалася криза у відносинах між Польщею, Ізраїлем та єврейською громадою в США, в Польщі почалася робота над створенням російської націоналістичної, антисемітської, антиукраїнської, антиамериканської партії, яка буде закликати до союзу з Росією проти США і НАТО.

На думку Таргальського, якщо уряд вчасно не відреагує на цю загрозу, то у Польщі з'явиться потужна проросійська сила, яка відбере велику частину електорату партії "Право і справедливість".

Історик зазначив, що проросійський чинник в польській політиці стає все сильніше і знаходить підтримку в суспільстві.

"Ситуація, яку ми маємо зараз, назрівала два роки. Партія влади не подбала про те, щоб не допустити розброду антиукраїнських настроїв, оскільки побоюється втратити голоси націоналістично налаштованих виборців. На думку лідерів партії, якщо будуть поступатися, їм вдасться зберегти контроль", - сказав Таргальський.

Він додав, що це помилкова оцінка ситуації.

Експерт вважає, що зараз необхідні рішучі кроки, але урядова партія на це не здатна.

До речі, Польща вітає заяву США про можливі санкції за зв'язки з "Північним потоком-2".