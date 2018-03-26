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Журналіст розвінчав фейк про опитування щодо Бандери на польському кордоні

STYLERLIFE        26.03.2018 - 15:44
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Раніше відповідну інформацію поширювали в соцмережі

Український журналіст розвінчав фейк про те, що під час в'їзду в Польщу місцеві прикордонники дають українцям заповнювати опитувальники про їхнє ставлення до лідера ОУН Степану Бандері. Про це повідомляє Expres.ua.

Якщо опитуваний вказував позитивне ставлення до Бандери, то у нього нібито виникали проблеми з в'їздом у країну. Крім того, повідомлялося, що українці повинні були вказувати ім'я і паспортні дані. Згідно інформації, яку розповсюджували в соцмережі, їм також потрібно було відповісти, чи знають вони про прийнятий в Польщі новий закон та про кримінальну ответсвеннность, та чи є опитуваний членом націоналістичних організацій.

Журналіст видання вирішив перевірити достовірність чуток. Він перетнув кордон з Польщі в пункті пропуску "Медика" і не отримав від прикордонників ніяких анкет. У нього всього лише перевірили паспорт.

На питання журналіста, чи дають на кордоні подібні анкети, прикордонники відповіли, що ні.

"З 1 березня, коли в Польщі набув чинності закон "Про інститут національної пам'яті", ми працюємо в звичайному режимі, жодних додаткових вимог до громадян України для в'їзду в Польщу не висуваємо", - заявив прикордонник.

Раніше у Польщі зробили прогноз щодо відносин з Україною.

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Теги: Польша, Закон
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