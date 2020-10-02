Теперь без Алены: Tamerlan сделал неожиданный шаг

Tamerlan (фото: пресс-служба артиста)

Состоялась премьера первого сольного трека и клипа Tamerlan

Участник TamerlanAlena презентовал сольный трек и клип "Bardak". Это дуэтный фит с автором, композитором и саунд-продюсером Сергеем Ермолаевым, известным под сценическим именем Runstar.

"Это давняя задумка, которую не удавалось воплотить в тандеме TamerlanAlena, исходя из разбежности в стилистике дуэтного проекта. И, конечно, это ответ Алене на ее сольную историю! Кстати, Алена до последнего не знала, что я работаю над сольным треком. Сегодня она впервые услышала Bardak. У нас с ней своя захватывающая игра", - комментирует Tamerlan.

"Была идея сделать что-то пацанское, с новым саундом, которое может быть актуально на сегодняшний день. Идея спонтанная, родился трек также спонтанно. С Runstar мы знакомы более 10 лет, он первый диджей, который создал ремикс на нашу дуэтную песню с Аленой. Текст я написал, пока Runstar ехал к нам в студию записываться, он буквально родился в миг. Я считаю, что все топовые и хитовые треки рождаются сразу, от эмоции, а эмоцию нельзя шлифовать, потому что это будет уже киношная постанова”, - добавил артист.

Tamerlan презентовал сольный трек и клип "Bardak"

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