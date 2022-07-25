Теперь я буду защищать Украину: 6-летняя дочь погибшего военного собирает средства на ВСУ

В Ровно 6-летняя Иринка своими руками создает украшения и продает их для сбора средств на ВСУ. Девочка решила стать волонтеркой после того, как ее отец погиб в марте 2022 года под Николаевом.

О юной волонтерке из Ровно рассказали в "Суспільне".

6-летняя Иринка - дочь героя Александра Васильева, который погиб в Николаевской области. После гибели отца в марте 2022 года девочка решила помогать ВСУ - она начала делать своими руками украшения и их продавать.

"Как-то она проснулась и говорит мне: "Мой отец защищал Украину? Защищал. Он погиб? Погиб. Теперь я буду защищать Украину", - рассказала мама Иринки Виктория Васильева.

Иринка делает различные украшения - веночки, шпильки, резинки и безе. Свои изделия она продает на благотворительных ярмарках и в социальных сетях.

"Сначала мой дядя погиб, потом отец погиб. И так я уже занимаюсь этим творческим занятием, помогаю ВСУ", - рассказывает Иринка.

Меньше чем за два месяца Иринка собрала деньги на два тепловизора. Девочка их уже передала на передовую - в роту, где служил ее отец.

"Первый тепловизор она собирала где-то около месяца. Стоит 1400 евро. Второй тепловизор уже стоил 1700 евро. Она верит, что Бог увидит, какие они классные мужчины и всех военных он вернет", - добавила Виктория.

Теперь 6-летняя Иринка собирает деньги на автомобиль для военных и мечтает приобрести им мощное оружие.

"Я мечтаю о Javelin" - говорит юная волонтерка.

6-летняя волонтерка собирает деньги для ВСУ