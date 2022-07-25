Теперь я буду защищать Украину: 6-летняя дочь погибшего военного собирает средства на ВСУ
В Ровно 6-летняя Иринка своими руками создает украшения и продает их для сбора средств на ВСУ. Девочка решила стать волонтеркой после того, как ее отец погиб в марте 2022 года под Николаевом.
О юной волонтерке из Ровно рассказали в "Суспільне".
6-летняя Иринка - дочь героя Александра Васильева, который погиб в Николаевской области. После гибели отца в марте 2022 года девочка решила помогать ВСУ - она начала делать своими руками украшения и их продавать.
"Как-то она проснулась и говорит мне: "Мой отец защищал Украину? Защищал. Он погиб? Погиб. Теперь я буду защищать Украину", - рассказала мама Иринки Виктория Васильева.
Иринка делает различные украшения - веночки, шпильки, резинки и безе. Свои изделия она продает на благотворительных ярмарках и в социальных сетях.
"Сначала мой дядя погиб, потом отец погиб. И так я уже занимаюсь этим творческим занятием, помогаю ВСУ", - рассказывает Иринка.
Меньше чем за два месяца Иринка собрала деньги на два тепловизора. Девочка их уже передала на передовую - в роту, где служил ее отец.
"Первый тепловизор она собирала где-то около месяца. Стоит 1400 евро. Второй тепловизор уже стоил 1700 евро. Она верит, что Бог увидит, какие они классные мужчины и всех военных он вернет", - добавила Виктория.
Теперь 6-летняя Иринка собирает деньги на автомобиль для военных и мечтает приобрести им мощное оружие.
"Я мечтаю о Javelin" - говорит юная волонтерка.
6-летняя волонтерка собирает деньги для ВСУ
Кстати, ранее мы писали о том, что 9-летний украинец оригинальным способом собрал деньги на автомобиль для ВСУ.
А еще рассказывали о том, что шестиклассник Роман продал уникальную футболку, чтобы купить тепловизор для ВСУ.