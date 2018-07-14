Тепло и дождь: синоптики уточнили погоду на выходные

Фото: pixabay.com

Прохладно будет только на западе страны

Синоптики уточнили прогноз погоды для украинцев на выходные, 14 и 15 июля. По их информации, в большинстве регионов пройдут дожди с грозами, но температура воздуха будет по-летнему теплой. Осадки не ожидаются только на юге страны. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В субботу, 14 июля в Украине ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха на юге и востоке страны ночью +18 +23, днем +29 +34 градуса. Ожидаются осадки.

Фото: pixabay.com

В других регионах +13 +18, днем +23 +28, в западных областях ночью +10+15 ночью и днем +17+22 градуса выше нуля. Сухо будет только на юге – в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, Крыму, а также в Запорожской области.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В воскресенье, 15 июля дождей не будет только в двух областях, Херсонской и Николаевской. Температура воздуха по всей Украине немного снизится. На востоке страны днем в среднем +27+28 градусов тепла, в центре страны +23 +26 градусов, в западных областях – от +19 до +21 градуса.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Напомним, что народный синоптик рассказала о погоде на эти выходные.

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