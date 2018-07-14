Тепло і дощ: синоптики уточнили погоду на вихідні

Фото: pixabay.com

Прохолодно буде тільки на заході країни

Синоптики уточнили прогноз погоди для українців на вихідні, 14 і 15 липня. За їх інформацією, в більшості регіонів пройдуть дощі з грозами, але температура повітря буде по-літньому теплою. Опади не очікуються тільки на півдні країни. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

У суботу, 14 липня в Україні вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря на півдні і сході країни вночі +18 +23, вдень +29 +34 градуси. Очікуються опади.

Фото: pixabay.com

В інших регіонах +13 +18, вдень +23 +28, у західних областях вночі +10+15 вночі і вдень +17+22 градуси вище нуля. Сухо буде тільки на півдні – в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Криму, а також у Запорізькій області.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У неділю, 15 липня дощів не буде тільки у двох областях, Херсонській та Миколаївській. Температура повітря по всій Украиненемного знизиться. На сході страныднем в середньому +27+28 градусів тепла, в центрі країни +23 +26 градусів, у західних областях – від +19 до +21 градуса.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що народний синоптик розповіла про погоду на ці вихідні.

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