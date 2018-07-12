Тепло, но дождливо: синоптики дали неутешительный прогноз на пятницу

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Украинцам рассказали, где не ждать осадков

В пятницу, 13 июля, в Украине будет теплая погода. Однако местами прогнозируют дожди. Об этом сообщает УНИАН.

В Киеве 13 июля будет идти дождь с грозой, температура до +27. Днем в столице, по прогнозам синоптиков, будет +27, вечером - до +23 градусов.

На востоке страны практически без осадков, температура до +31.

Жителей южной части страны ожидает солнечная погода без осадков, до +32 градусов.

На западе Украины некоторые синоптики осадков не прогнозируют, температура до +28.

Однако по данным Укргидрометцентра, на западе Украины ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью +12 ... +18 градусов, днем +21 ... +27 градусов.

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В северных областях местами ожидается гроза, до +27.

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В центре Украины также вероятны дожди, температура воздуха до +30.

Ранее народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что 13 июля по всей территории ожидаются дожди. Местами страну накроют ливни с градом.

Также синоптик рассказала, что во вторник, 17 июля, по предварительным прогнозам, в Киеве ожидается сильный дождь и небольшое похолодание.

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