Тепло, але дощитиме: синоптики дали невтішний прогноз на п'ятницю

Фото: pixabay.com/Free-Photos

Українцям розповіли, де не чекати опадів

У п'ятницю, 13 липня, в Україні буде тепла погода. Але місцями прогнозують дощі. Про це повідомляє УНІАН.

У Києві 13 липня буде йти дощ з грозою, температура до +27. Вдень у столиці, за прогнозами синоптиків, буде +27, вночі - до +23 градусів.

На сході країни практично без опадів, температура до +31.

Жителів південної частини країни очікує сонячна погода без опадів, до +32 градусів.

На заході України деякі синоптики опадів не прогнозують, температура до +28.

Однак за даними Укргідрометцентру, на заході України очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура повітря вночі +12 ... +18 градусів, удень +21 ... +27 градусів.

Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos

У північних областях місцями очікується гроза, до +27.

Фото: pixabay.com/benchasteen0

У центрі України також вірогідні дощі, температура повітря до +30.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що 13 липня по всій території очікуються дощі. Місцями країну накриють зливи з градом.

Також синоптик розповіла, що у вівторок, 17 липня, за попередніми прогнозами, в Києві очікується сильний дощ і невелике похолодання.

5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі (відео: STYLER.rbc.ua)