"Тепло, очень тепло": синоптик дала прогноз погоды на 29 мая

В Киеве будет сухо, до +27 градусов

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о погоде на 29 мая, вторник. По ее информации, на территории практически всей Украины будет сухо и очень тепло. Дожди возможны только в Винницкой и Житомирской областях. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Вторник в Украине. Тепло, очень тепло и умеренно тепло. Тепло, в общем, +23 +27 градусов. Очень тепло - на западе, +25 +29 градусов. Умеренно тепло - на востоке, +22 +24 градуса. Дождей мало, небольшие осадки вероятны в Винницкой и Житомирской, возможно, коснутся и Одесской областей. И все", - сообщила синоптик.

Фото: В стране будет жарко (РБК-Украина)

В столице ожидается сухая и теплая погода, без осадков.

"Ветер северо-восточный, умеренный, на юге усилится до штормовых порывов. В Киеве завтра будет сухо и +27 градусов. На неделе в Украине - к жаре. С пятницы увеличение дождей и понижение температуры воздуха. В субботу-воскресенье иногда даже ожидается ниже 20 градусов", - предупредила Наталка.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптик дала украинцам прогноз на неделю.

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