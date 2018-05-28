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"Тепло, дуже тепло": синоптик дала прогноз погоди на 29 травня

STYLERLIFE        28.05.2018 - 12:30
Фото: photographers.ua
Фото: photographers.ua

У Києві буде сухо, до +27 градусів

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про погоду на 29 травня, вівторок. За її інформацією, на території практично всієї України буде сухо і дуже тепло. Дощі можливі тільки у Вінницькій і Житомирській областях. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Вівторок в Україні. Тепло, дуже тепло і помірно тепло. Тепло - загалом, +23+27 градусів. Дуже тепло - на Заході, +25+29 градусів. Помірно тепло - на сході, +22+24 градуси. Дощів мало, невеликі опади ймовірні на Вінниччині та Житомирщині, можливо, торкнуться західної Одещини. І все", - повідомила синоптик.

Фото: В країні буде жарко (РБК-Україна)

У столиці очікується суха і тепла погода, без опадів.

"Вітер північно-східний, помірний, на Півдні посилиться до штормових поривів.
У Києві завтра буде сухо та +27 градусів. На тижні в Україні - до спеки. 
Із п'ятниці збільшення дощів та зниження температури повітря. У суботу-неділю подекуди навіть очікується нижче +20 градусів", - попередила Наталка.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптик дала українцям прогноз на тиждень.

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Теги: погода
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