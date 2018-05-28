"Теплая и жаркая": синоптик дала украинцам прогноз на неделю

Дождей на неделе ожидается очень мало

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о прогнозе погоды на неделю, начиная с 28 мая. По ее информации, украинцев ждет теплая и даже жаркая погода с минимумом дождей. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Следующая неделя будет очень теплой, даже жаркой - можно заранее нагладить условные "бретельки", лен, шелк и тонкий хлопок. Или просто пусть будут неглаженные футболки. Главное, чтобы выстиранные. Обувь лучше уже привыкшую к ногам, чем новую, на работу лучше взять сменную обувь, запас пластырей в сумку, пшикалку с водой на лицо, что-то от головы, потому что подъем температуры и наши камерные маршруточные условия могут повлиять на голову, подальше от кондиционеров, поближе к водичке и травке или хотя бы окна", - сообщила синоптик.

Фото: Неделя будет теплой (pixabay.com)

Жара спадет только 1 июня, в пятницу.

"1, 2 и 3 июня жара спадет. Дожди на неделе. Мало. Во вторник разве что немного в Винницкой и Житомирской областях. 31 мая и 1-2 июня дождей станет больше. Начнутся они на Севере, потом Запад и Центре. Заскачет атмосферное давление", - отметила Диденко.

Киевлян ждет жаркая неделя и только с 1 июня температура немного упадет.

"Киевляне будут умывать лапы, уши и хвост после бурных скомканных футбольно-троичных-именинных выходных. Придет жара. С пятницы снижение температуры. Дождь начнется вечером 31 мая или уже в ночь 1 июня", - подытожила Наталка.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что 28 мая в Украине отмечается День краеведения, а народные приметы этого дня связаны с праздником Пахома Теплого.

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