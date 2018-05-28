"Теплий і спекотний: синоптик дала українцям прогноз на тиждень

Дощів на тижні очікується дуже мало

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про прогноз погоди на тиждень, починаючи з 28 травня. За її інформацією, українців чекає тепла і навіть спекотна погода з мінімумом дощів. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Наступний тиждень буде дуже теплим, навіть спекотним - можна заздалегідь напрасувати умовні ’бретельки’, льон, шовк і тонку бавовну. Або просто хай будуть непрасовані футболки. Головне, щоб випрані. Взуття краще вже звикле до ніг, аніж нове, на роботу краще взяти змінне взуття, запас пластирів у сумку, пшикалку з водою на обличчя, щось від голови, бо підйом температури і наші камерні маршруточні умови можуть вплинути на голову, подалі від кондиціонерів, поближче до водички та травички або хоча б вікна", - повідомила синоптик.

Фото: Тиждень буде теплою (pixabay.com)

Спека спаде тільки 1 червня, у п'ятницю.

"1, 2 та 3 червня спека впаде. Дощі на тижні. Мало. У вівторок хіба трохи на Вінниччині та Житомирщині. 31 травня та 1-2 червня дощів побільшає. Почнуться на Півночі, потім Захід і Центр. Заскаче атмосферний тиск", - зазначила Діденко.

Киян чекає спекотний тиждень і тільки з 1 червня температура трохи знизиться.

"Кияни вмиватимуть лапи, вуха й хвіст після бурхливих пожмаканих футбольно-трійцевих-іменинних вихідних. Надходить спека. З п‘ятниці зниження температури. Дощ почнеться ввечері 31 травня або вже на ніч 1 червня", - підсумувала Наталка.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що 28 травня в Україні відзначається День краєзнавства, а народні прикмети цього дня пов'язані з святом Пахома Теплого.

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