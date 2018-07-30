В Тернополе бывший полицейский взял в заложники девочку

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Дебошир закрылся в квартире и угрожал взорвать дом

В Тернополе экс-правоохранитель взял в заложники ребенка, который принес ему еды. Об этом сообщает портал "20 минут".

Мужчина закрылся в квартире и угрожал взорвать дом. По словам соседей, бывший правоохранитель уже неоднократно устраивал дебоши.

Нарушитель сидел в запертом помещении и требовал, чтобы ему принесли еды. Мужчину пожалела девочка-соседка, которая принесла дебоширу поесть. Тогда мужчина взял ее в заложники, но со временем отпустил ребенка. Сообщается, что с девочкой все в порядке.

Фото: Квартира, в которой закрылся дебошир (te.20minut.ua)

К дому приехала полиция. Правоохранители отключили газ.

"Должны также выключить свет. Также известно, что полиция окружила квартиру и защелки сняла, чтобы мужчина не убежал. Они планируют дежурить до утра под подъездом", - сообщает издание.

Официальной информации о случившемся нет.

Ранее сообщалось, что в Сумах женщина-переселенка взяла в заложники ребенка.

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