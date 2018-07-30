У Тернополі колишній поліцейський взяв в заручники дівчинку

Бешкетник закрився в квартирі і погрожував підірвати будинок
Тернополе екс-правоохоронець взяв в заручники дитини, який приніс йому їжі. Про це повідомляє портал "20 хвилин".
Чоловік закрився в квартирі і погрожував підірвати будинок. За словами сусідів, колишній правоохоронець вже неодноразово влаштовував дебоші.
Порушник сидів в закритому приміщенні й вимагав, щоб йому принесли їжі. Чоловіка пошкодувала дівчинка-сусідка, яка принесла бешкетникові поїсти. Тоді чоловік узяв її в заручники, але згодом відпустив дитину. Повідомляється, що з дівчинкою все гаразд.
Фото: Квартира, в якій закрився бешкетник (te.20minut.ua)
До будинку приїхала поліція. Правоохоронці відключили газ.
"Повинні вимкнути світло. Також відомо, що поліція оточила квартиру і засувки зняла, щоб чоловік не втік. Вони планують чергувати до ранку під під'їздом", - повідомляє видання.
Офіційної інформації про те, що трапилося, немає.
Раніше повідомлялося, що у Сумах жінка-переселенка взяла в заручники дитини.
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