У Тернополі колишній поліцейський взяв в заручники дівчинку

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Бешкетник закрився в квартирі і погрожував підірвати будинок

Тернополе екс-правоохоронець взяв в заручники дитини, який приніс йому їжі. Про це повідомляє портал "20 хвилин".

Чоловік закрився в квартирі і погрожував підірвати будинок. За словами сусідів, колишній правоохоронець вже неодноразово влаштовував дебоші.

Порушник сидів в закритому приміщенні й вимагав, щоб йому принесли їжі. Чоловіка пошкодувала дівчинка-сусідка, яка принесла бешкетникові поїсти. Тоді чоловік узяв її в заручники, але згодом відпустив дитину. Повідомляється, що з дівчинкою все гаразд.

Фото: Квартира, в якій закрився бешкетник (te.20minut.ua)

До будинку приїхала поліція. Правоохоронці відключили газ.

"Повинні вимкнути світло. Також відомо, що поліція оточила квартиру і засувки зняла, щоб чоловік не втік. Вони планують чергувати до ранку під під'їздом", - повідомляє видання.

Офіційної інформації про те, що трапилося, немає.

Раніше повідомлялося, що у Сумах жінка-переселенка взяла в заручники дитини.

Нагадаємо, що у Львові пенсіонерка напала на випускницю школи з перцевим балончиком.

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