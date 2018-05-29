Приставила нож: в Сумах женщина-переселенка взяла в заложники ребенка

Отмечается, что ребенок переселенки попадет в приют

В Сумах женщина-переселенка взяла в заложники четырехлетнего мальчика. Она приставила нож к его горлу и угрожала его убить. Как сообщает ТСН, вызов правоохранителям поступил около восьми утра. Женщина находилась с заложником в квартире на первом этаже многоэтажки. Она требовала вернуть ей своего собственного сына.

Отмечается, что женщина - переселенка из Луганской области. Она снимала квартиру вместе со своей приятельницей и детьми. Ночью они решили отвезти трехлетнюю дочь злоумышленницы в детский приют из-за сложного экономического положения, однако впоследствии женщина передумала и взяла в заложники ребенка своей подруги.

В итоге дочку привезли из приюта, чтобы выменять ее на четырехлетнего сына приятельницы. Детей обменяли через решетку балкона, однако впоследствии злоумышленницу заставили снова отдать собственную дочь.

Отмечается, что ребенок переселенки попадет в приют, а против нее возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщалось, во Львове пенсионерка напала на выпускницу школы с перцовым баллончиком.