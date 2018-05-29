Приставила ніж: у Сумах жінка-переселенка взяла в заручники дитину

Відзначається, що дитина переселенки потрапить в притулок

У Сумах жінка-переселенка взяла в заручники чотирирічного хлопчика. Вона приставила ніж до його горла і погрожував його вбити. Як повідомляє ТСН, виклик правоохоронців надійшов близько восьмої ранку. Жінка перебувала з заручником у квартирі на першому поверсі багатоповерхівки. Вона вимагала повернути їй свого власного сина.

Відзначається, що жінка - переселенка з Луганської області. Вона знімала квартиру разом зі своєю приятелькою і дітьми. Вночі вони вирішили відвезти трирічну дочку зловмисниці в дитячий притулок з-за складного економічного становища, проте згодом жінка передумала і взяла в заручники дитини своєї подруги.

У підсумку доньку привезли з притулку, щоб виміняти її на чотирирічного сина приятельки. Дітей обміняли через ґрати балкона, однак згодом зловмисницю змусили знову віддати власну дочку.

Наголошується, що дитина переселенки потрапить в притулок, а проти неї порушено кримінальну справу.

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