Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Приставила ніж: у Сумах жінка-переселенка взяла в заручники дитину

STYLERLIFE        29.05.2018 - 13:34
Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Відзначається, що дитина переселенки потрапить в притулок

У Сумах жінка-переселенка взяла в заручники чотирирічного хлопчика. Вона приставила ніж до його горла і погрожував його вбити. Як повідомляє ТСН, виклик правоохоронців надійшов близько восьмої ранку. Жінка перебувала з заручником у квартирі на першому поверсі багатоповерхівки. Вона вимагала повернути їй свого власного сина.

Відзначається, що жінка - переселенка з Луганської області. Вона знімала квартиру разом зі своєю приятелькою і дітьми. Вночі вони вирішили відвезти трирічну дочку зловмисниці в дитячий притулок з-за складного економічного становища, проте згодом жінка передумала і взяла в заручники дитини своєї подруги.

У підсумку доньку привезли з притулку, щоб виміняти її на чотирирічного сина приятельки. Дітей обміняли через ґрати балкона, однак згодом зловмисницю змусили знову віддати власну дочку.

Наголошується, що дитина переселенки потрапить в притулок, а проти неї порушено кримінальну справу.

Як раніше повідомлялося, у Львові пенсіонерка напала на випускницю школи з перцевим балончиком.

 

У Сумах п'яний чоловік поламав сім державних прапорів У мережі показали, як в Сумах поліція знущається над чоловіком (відео)
Теги: Заложница, Сумы
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top