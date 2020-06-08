Под Тернополем обвалился мост вместе с автомобилем: грузовик повис в воздухе

Под Тернополем обвалился мост вместе с грузовиком (Фото: facebook.com/Zboriv.VP.HUNP)

Водитель успел выбраться из кабины грузовика до падения

В Тернопольской области обвалился автомобильный мост вместе с автомобилем, который в этот момент по нему проезжал. Грузовик повис в воздухе, а водителю удалось выбраться из кабины. Местные жители шокированы, так как теперь путь к соседнему селу стал на 20 км больше.

Мост в селе Вертелка Зборивського района Тернопольской области был построен еще в советские времена, на остатках переправы. Этот мост уже давно был признан аварийным, и местные жители по нему не рисковали передвигаться на автомобилях. А вот пешком ходили, так как до соседнего села было близко.

Как сообщили в Зборовском отделении Национальной полиции в Тернопольской области, водитель грузовика ЗИЛ, который вез 8 тонн песка, не из местных и о том, что мост в плачевном состоянии, не знал. Потому и рискнул по нему ехать. Мост под грузовиком обрушился, машина зацепилась передними колесами и в реку не упала. Водителю повезло, он смог выбраться из кабины.

Автомобиль пришлось доставать подъемным краном под наблюдением спасателей. ЗИЛ был оборудован газовыми баллонами и произошла утечка горючего. На водителя составили протокол по ст. 124 КУпАП (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП).

В Тернопольской области обвалился мост вместе с грузовиком (Фото: facebook.com/Zboriv.VP.HUNP)

Местные жители рассказали, что перед въездом на мост отсутствует знак о том, что он в аварийном состоянии. Кто будет ремонтировать переправу, неизвестно, так как этот мост нигде на балансе не числится.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце мая "Укравтодор" начал проверку мостов в Украине, картина плачевная.

А также рассказывали о том, что под Днепром обвалился мост вместе с фурой, в сеть попало видео инцидента.

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Автор: Анна Шиканова