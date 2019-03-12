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Тир на могилах: детали странного происшествия в Одессе

STYLERЖизнь    12.03.2019 - 22:05
Тир на могилах: детали странного происшествия в Одессе
Коллаж РБК-Украина

Шесть человек приехали на кладбище, чтобы пострелять по могилам

Одесские правоохранители задержали шестерых человек, среди которых были три женщины, которые устроили стрельбу на Западном кладбище. Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области на своей странице в Facebook

Об инциденте рассказал местный житель, который позвонил в полицию и сообщил, что на кладбище кто-то стреляет по могилам из пистолета.

Тир на могилах: детали странного происшествия в Одессе

Фото: facebook.com/odesapolice

Во время осмотра автомобиля ВАЗ, на котором приехали люди, в багажном отделении инспекторы полиции обнаружили похищенные живые цветы. Также в результате проверки у одного из задержанных был обнаружен предмет похожий на пистолет.

Тир на могилах: детали странного происшествия в Одессе

Фото: facebook.com/odesapolice

На место вызвали следственно-оперативную группу. Изъятое оружие отправилина экспертное исследование.

Также выясняется причастность данных лиц к совершению аналогичных преступлений.

Тир на могилах: детали странного происшествия в Одессе

Фото: facebook.com/odesapolice

Напомним, что в Одессе ветер сдул в море коляску с ребенком. За малышом в воду бросилась его мать, а также случайный свидетель инцидента. Причиной трагедии стал сильный ветер.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе на 84-летнюю бабушку упала кирпичная кладка из строящегося торгового центра.

Мы также писали о том, что в Винницкой области непогода заблокировала движение поездов. На железнодорожную колею упала металлическая кровля с крыши частного предприятия.

 

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