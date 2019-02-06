ТОП-5 рецептов пирожков с разными начинками

Готовим вкуснейшие жареные пирожки на любой вкус
Рецепт пирожков, который я публикую сегодня, будет вам полезен, когда семья попросит чего-нибудь вкусненького. Используя всего один рецепт теста для пирожков и комбинируя его с разными начинками, можно каждый раз получать новое блюдо.
У нас в семье все очень любят пирожки, а потому я их часто готовлю, стараясь учесть все вкусы и пожелания. Муж, например, уважает яйца, картошку и грибы, дочка с удовольствием уплетает мясо, маме нравится творог, а я обожаю капусту.
Чтобы приготовить тесто для пирожков, вам понадобятся ингредиенты:
- 3 стакана муки;
- 1,5 стакана молока;
- 1 яйцо;
- 30 г свежих дрожжей;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- 1 ст. ложка сахара;
- 0,5 ч. ложки соли.
Фото: pixabay.com/skitterphoto
Как приготовить пирожки жареные – пошаговый рецепт:
- В миске распускаю дрожжи с сахаром, через пару минут они становятся жидкими. Добавляю теплое молоко, яйцо, соль, муку и растительное масло.
- Замешиваю мягкое тесто и оставляю его в теплом месте примерно на час, чтобы оно подошло. А сама занимаюсь приготовлением начинки.
- Из теста скатываю небольшие шарики, затем каждый раскатываю в лепешечку, начиняю и леплю пирожки.
- Жарить пирожки нужно в небольшом количестве масла, чтобы они не плавали в нем, а выпекались. Сначала выкладываю пирожки на горячую сковородку, через пару минут огонь убавляю, накрываю крышкой и жарю пирожки по 3-4 минуты с каждой стороны.
Теперь расскажу о начинке. Пока тесто подходит, времени как раз хватает для ее приготовления.
Рецепт пирожков с мясом
- Кусочек любого мяса грамм на 400 целиком забрасываем в кипящую воду, снимаем шум и варим до готовности. Для вкуса я добавляю луковичку, лавровый лист, душистый перец и соль.
- Пару луковиц мелко крошим и обжариваем в растительном масле 5 минут.
- Остывшее мясо пропускаем через мясорубку вместе с жареным луком.
Фото: pixabay.com/dancepool
Пирожки жареные с яйцом и луком
- Варим 7 яиц вкрутую, остужаем и крошим.
- Мелко режем пучок зеленого лука, сыпем в него по вкусу перца, соли, сахара и слегка обминаем.
- Соединяем яйца с луком и добавляем немного растительного масла.
Рецепт пирожков с капустой
- Шинкуем кочан капусты. Крошим одну луковицу. Трем на крупной терке очищенное яблоко.
- Обжариваем в растительном масле лук 5 минут, затем добавляем капусту с яблоком и тушим под крышкой на среднем огне 5 минут.
- В конце добавляем лавровый лист, столовую ложку томата, щепотку сахара, солим и перчим. Перемешиваем и готовим без крышки еще 5 минут.
Пирожки жареные с творогом
- Берем 300 г творога и перетираем через сито, чтобы избавиться от комочков.
- Мелко крошим пучок укропа и забрасываем в творог.
- Вбиваем туда же яйцо, солим и перемешиваем.
Фото: pixabay.com/isfara
Рецепт пирожков с картошкой и грибами
- Из 4-5 картофелин готовим пюре.
- Крошим пару луковиц и пассеруем в растительном масле 5 минут.
- Мелко режем 200 г шампиньонов, забрасываем к луку и жарим до готовности.
- Смешиваем пюре с грибами и луком, солим, перчим по вкусу и хорошенько перемешиваем.
Рекомендую обязательно попробовать все предложенные рецепты пирожков и выбрать самый лучший и любимый. А может быть, у вас есть свой вариант начинки, не указанный в рецепте?
Приятного аппетита!