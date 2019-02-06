ТОП-5 рецептов пирожков с разными начинками

Готовим вкуснейшие жареные пирожки на любой вкус

Рецепт пирожков, который я публикую сегодня, будет вам полезен, когда семья попросит чего-нибудь вкусненького. Используя всего один рецепт теста для пирожков и комбинируя его с разными начинками, можно каждый раз получать новое блюдо.

У нас в семье все очень любят пирожки, а потому я их часто готовлю, стараясь учесть все вкусы и пожелания. Муж, например, уважает яйца, картошку и грибы, дочка с удовольствием уплетает мясо, маме нравится творог, а я обожаю капусту.

Чтобы приготовить тесто для пирожков, вам понадобятся ингредиенты:

3 стакана муки;

1,5 стакана молока;

1 яйцо;

30 г свежих дрожжей;

2 ст. ложки растительного масла;

1 ст. ложка сахара;

0,5 ч. ложки соли.

Фото: pixabay.com/skitterphoto

Как приготовить пирожки жареные – пошаговый рецепт:

В миске распускаю дрожжи с сахаром, через пару минут они становятся жидкими. Добавляю теплое молоко, яйцо, соль, муку и растительное масло. Замешиваю мягкое тесто и оставляю его в теплом месте примерно на час, чтобы оно подошло. А сама занимаюсь приготовлением начинки. Из теста скатываю небольшие шарики, затем каждый раскатываю в лепешечку, начиняю и леплю пирожки. Жарить пирожки нужно в небольшом количестве масла, чтобы они не плавали в нем, а выпекались. Сначала выкладываю пирожки на горячую сковородку, через пару минут огонь убавляю, накрываю крышкой и жарю пирожки по 3-4 минуты с каждой стороны.

Теперь расскажу о начинке. Пока тесто подходит, времени как раз хватает для ее приготовления.

Рецепт пирожков с мясом

Кусочек любого мяса грамм на 400 целиком забрасываем в кипящую воду, снимаем шум и варим до готовности. Для вкуса я добавляю луковичку, лавровый лист, душистый перец и соль. Пару луковиц мелко крошим и обжариваем в растительном масле 5 минут. Остывшее мясо пропускаем через мясорубку вместе с жареным луком.

Фото: pixabay.com/dancepool

Пирожки жареные с яйцом и луком

Варим 7 яиц вкрутую, остужаем и крошим. Мелко режем пучок зеленого лука, сыпем в него по вкусу перца, соли, сахара и слегка обминаем. Соединяем яйца с луком и добавляем немного растительного масла.

Рецепт пирожков с капустой

Шинкуем кочан капусты. Крошим одну луковицу. Трем на крупной терке очищенное яблоко. Обжариваем в растительном масле лук 5 минут, затем добавляем капусту с яблоком и тушим под крышкой на среднем огне 5 минут. В конце добавляем лавровый лист, столовую ложку томата, щепотку сахара, солим и перчим. Перемешиваем и готовим без крышки еще 5 минут.

Пирожки жареные с творогом

Берем 300 г творога и перетираем через сито, чтобы избавиться от комочков. Мелко крошим пучок укропа и забрасываем в творог. Вбиваем туда же яйцо, солим и перемешиваем.

Фото: pixabay.com/isfara

Рецепт пирожков с картошкой и грибами

Из 4-5 картофелин готовим пюре. Крошим пару луковиц и пассеруем в растительном масле 5 минут. Мелко режем 200 г шампиньонов, забрасываем к луку и жарим до готовности. Смешиваем пюре с грибами и луком, солим, перчим по вкусу и хорошенько перемешиваем.

Рекомендую обязательно попробовать все предложенные рецепты пирожков и выбрать самый лучший и любимый. А может быть, у вас есть свой вариант начинки, не указанный в рецепте?

Приятного аппетита!