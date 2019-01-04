"Трагические события": аналитик объяснил желание украинцев искать во всем "зраду"

Фото: Владимир Стецик (предоставлено автором)

Видеть "зраду" - глубинная способность украинцев, считает Владимир Стецик

Бизнес-аналитик Владимир Стецик за последние несколько лет прожил в пяти разных странах мира. Он вернулся в Украину, в частности, чтобы приобщиться к изменениям в государстве.

В Украине людям нужно больше обращать внимание на положительные примеры и брать их себе на вооружение, вместо того, чтобы искать “зраду”. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для Styler, рассказывая об итогах Майдана.

Он добавил, что у украинцев есть глубинная и даже генетическая способность видеть "зраду". По его мнению, это связано с непростыми событиями в государстве.

“Мы веками жили в пограничные – между западной цивилизацией и племенами, которые нападали на наши земли, сжигали наши города. На нас нападали татары, половцы, монголы. Умение видеть опасность, "зраду" в таких сложных условиях постоянных угроз стало стратегией выживания”, - сказал он.

"Голодомор и исторические травмы"

По словам Владимира, это хорошо доказывают трагические события и травмы 20-го века.

“Голодомор и много других исторических драм усилили это ощущение. Травмированная психологическая потребность выживать выводит для украинцев позитивные изменения на задний план, и вместо этого многие люди фокусируются на плохом. С одной стороны, это определенная детскость – "давайте нам все побыстрее", а с другой – это следствие очень серьезных и трагических исторических травм”, - подчеркнул аналитик.

По его мнению, украинцам нужно искать положительные примеры, которых у нас найдется очень много. Это даст веру в себя и уверенность в том, что изменения надо делать самим, а не ждать, пока кто-то что-то изменит в стране.

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