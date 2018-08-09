"Травмы можно было избежать": почему украинцы страдают на заработках за рубежом

Елена Романенко (Кадр из видео: youtube.com/Андрей Романенко)

Украинцам рассказали, как зарубежные работодатели относятся к жизни заробитчан

В Польше 29-летняя украинка Елена Романенко в январе 2018 года лишилась руки во время работы в прачечной в поселке Любонь. А трое украинцев из Закарпатской области пострадали на стройке в Праге (Чехия).

Романенко лишилась руки, однако этого можно было избежать, если бы владелец прачечной не запретил спасателям разрезать машину болгаркой. Мужчина счел сохранность техники важнее сотрудницы. Об этом сообщает "Обозреватель".

По словам Елены, по приезду в Польшу спустя две недели поисков работы ей удалось устроиться в прачечную.

"Машина, на которой я работала, очень часто ломалась. Так часто, что нас перекидывали с одной машины на другую", - отметила она.

Когда простынь затянуло в машину, она стала вынимать ее рукой. Но машина затянула и руку женщины.

"Я кричала. Ко мне подбежала полячка и двое украинок. Женщина-бригадир не подошла. Минут через 20 приехали спасатели. Один из них снял с брюк ремень, чтобы перетянуть мне руку. Затем прибыли врачи "скорой". Спасатели хотели разрезать машину, чтобы достать руку, которую затянуло выше локтя. Но владелец прачечной запретил. Руку удалось освободить только через час", – рассказала пострадавшая.

Женщину госпитализировали в больницу. Ей сделали две операции, но спасти руку медикам не удалось.

Видео: Елена Романенко лишилась руки из-за работы в Польше (YouTube/Андрей Романенко)

В июле в центре Праги трое мужчин с Закарпатской области получили серьезные травмы на стройке. Во время работ произошел обвал здания - рухнули два этажа. Стоит отметить, что украинцы работали на стройке нелегально. Пострадали двое мужчин из Хуста и один из Виноградова, который впервые приехал на заработки и получил травму позвоночника. Спасателям пришлось вытаскивать мужчину из-под завалов.

Ранее сообщалось, как украинка потеряла руку в Польше.

Напомним, сеть всколыхнула история закарпатца о заработках.

Кстати, украинские заробитчане рассказали, как трудоустроились в Чехии.

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