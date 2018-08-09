"Травми можна було уникнути": чому українці страждають на заробітках за кордоном

Олена Романенко (Кадр з відео: youtube.com/Андрей Романенко)

Українцям розповіли, як закордонні роботодавці ставляться до життя заробітчан

У Польщі 29-річна українка Олена Романенко в січні 2018 року лишилася без руки під час роботи в пральні в селищі Любонь. А троє українців із Закарпатської області постраждали на будівництві в Празі (Чехія).

Романенко лишилася без руки, проте цього можна було уникнути, якщо б власник пральні не заборонив рятувальникам розрізати машину болгаркою. Чоловік вважав збереження техніки важливішим за робітницю. Про це повідомляє "Обозреватель".

За словами Олени, по приїзду в Польщу через два тижні пошуків роботи їй вдалося влаштуватися в пральню.

"Машина, на якій я працювала, дуже часто ламалася. Так часто, що нас перекидали з однієї машини на іншу", - зазначила вона.

Коли простирадло затягнуло в машину, вона стала виймати його рукою. Але машина затягла і руку жінки.

"Я кричала. До мене підбігла полячка і двоє українок. Жінка-бригадир не підійшла. Хвилин через 20 приїхали рятувальники. Один з них зняв з брюк ремінь, щоб перетягнути мені руку. Потім прибули лікарі "швидкої". Рятувальники хотіли розрізати машину, щоб дістати руку, яку затягло вище ліктя. Але власник пральні заборонив. Руку вдалося звільнити тільки через годину", – розповіла постраждала.

Жінку госпіталізували до лікарні. Їй зробили дві операції, але врятувати руку медикам не вдалося.

Відео: Олена Романенко позбулася руки з-за роботи в Польщі (YouTube/Андрій Романенко)

У липні в центрі Праги троє чоловіків із Закарпатської області отримали серйозні травми на будівництві. Під час робіт стався обвал будівлі - впали два поверхи. Варто відзначити, що українці працювали на будівництві нелегально. Постраждали двоє чоловіків з Хуста і один з Виноградова, який вперше приїхав на заробітки і отримав травму хребта. Рятувальникам довелося витягати чоловіка з-під завалів.

Раніше повідомлялося, як українка втратила руку в Польщі.

Нагадаємо, мережу сколихнула історія закарпатця про заробітки.

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