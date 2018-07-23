"Детей не накормишь патриотизмом": сеть всколыхнула история закарпатца о заработках

Коллаж РБК-Украина

Заробитчанин поделился своим "криком души" в сети

25-летний парень из Закарпатья Роман Ялч рассказал свою историю о заработках заграницей и о том, почему он уехал искать заработок в другой стране на странице в Facebook. Его рассказ вызвал настоящие споры среди пользователей.

"Мне 25. Я молод и полон сил. О таких принято говорить: будущее Украины. Но почему-то я не нужен своей стране. Ей не нужно специалистов, рабочих и людей науки. Я снимаю квартиру с девушкой. Вместе с коммуналкой в месяц получается примерно 4 тысячи гривен. Это без еды, вещей, отдыха, маршруток, культурно-просветительских мероприятиях и так далее…", - написано в публикации.

Парень рассказал, что здесь невозможно заработать на свою квартиру, поэтому и приходится жилье снимать. Он работал продавцом в магазине телефонов, поваром в ресторане, грузчиком аппаратуры, разнорабочим, звукорежиссером, пиарщиком, оператором, фотографом, стримером, журналистом, ведущим на телевидении.

"Имею высшее образование и мог бы работать по специальности, ни о чем не думая, и опять-таки магистры, специалисты и рабочие не нужны моей стране. А если и нужны, то за копейки… Средня зарплата реально составляет 200 долларов. Реальная средняя зарплата, а не то, что лепят по ящику", - поделился Роман.

Он решил уехать загрницу один без семьи и близких. Парень работает по 12 часов в ночную смену. "Хотя мы все разные, наши истории сводятся к одному – детей не накормишь патриотизмом, женщине не купишь ничего за любовь к своей стране, а родителям не поможешь байками про светлое послезавтра", - сказал закарпатец.

Он рассказал также, что где-то прочел о том, что заробитчане должны платить налог. "Мол не важно, где ты работаешь - у нас или в другой стране. Ты гражданин Украины и ты должен… У меня вопрос: вы там часом не о**ели? Вместо того, чтобы сделать рабочие места и достойную зарплату, вы заставляете людей выезжать на заводы в ж**у и чувствовать себя там рабами, а в конце просто сбиваете с них бабки? 20%!" – написал Роман.

Также парень добавил: "Придумано неплохо, но х*р вам! Не дам никому ни копейки…Почему я должен работать где-то, оставив всех своих, чтобы выжить, а с меня просят налоги? Почему найти работу в Польше или Чехии легче, чем в моей стране? Для того, чтобы кто-то забрал то, что я честно заработал! И не я такой один...".

Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию Романа.

"Молодец! Очень хороший пост",

"Жаль этих несчастных людей, как автор поста и сочувствующие. У них такой странный майндсет: все плохо, все им должны, работы нет и самое интересное, что когда кто-то обращает внимание на ошибочность этих установок, приводя факты, они - как слепые фанатики защищают свой мир, где все плохо, но того, где все лучше, они просто не хотят видеть. Грустно, жаль, сочувствую, но не знаю, как помочь...",

"Что правда - то не скроешь, я думаю таких людей как ты очень много, просто не все об этом открыто говорят. На счет фразы к правительству о налоге для заробитчан - "ви там часом не о**їли?" и "Х*р вам!" - сказано как раз в точку, полностью поддерживаю, потому что это уже сверх наглость по отношению к итак бедному народу...",

"Как в 25 лет можно иметь такой совок в голове?" - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (facebook.com/romchadzangle)

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