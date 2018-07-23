"Дітей не нагодуєш патріотизмом": мережу сколихнула історія закарпатця про заробітки

Колаж РБК-Україна

Заробітчанин поділився своїм "криком душі" в мережі

25-річний хлопець із Закарпаття Роман Ялч розповів свою історію про заробітках закордоном і про те, чому він поїхав шукати заробіток в іншій країні на сторінці Facebook. Його розповідь викликав справжні суперечки серед користувачів.

"Мені 25. Я молодий і повний сил. Про таких прийнято говорити: майбутнє України. Та чомусь я не потрібний своїй країні. Їй не потрібно фахівців, робітників і людей науки. Я знімаю квартиру з дівчиною. Разом з комуналкою в місяць виходить приблизно 4 тисячі гривень. Це без їжі, речей, відпочинку, маршруток, культурно-просвітницьких заходів і так далі...", - написано в публікації.

Хлопець розповів, що тут неможливо заробити на свою квартиру, тому і доводиться винаймати житло. Він працював продавцем у магазині телефонів, кухарем в ресторані, вантажником апаратури, різноробочим, звукорежисером, піарником, оператором, фотографом, стримером, журналістом, ведучим на телебаченні.

"Маю вищу освіту і міг би працювати за фахом, ні про що не думаючи, і знову-таки магістри, спеціалісти і робітники не потрібні моїй країні. А якщо й потрібні, то за копійки... Середня зарплата реально становить 200 доларів. Реальна середня зарплата, а не те, що ліплять по ящику", - поділився Роман.

Він вирішив виїхати загрницу один без сім'ї і близьких. Хлопець працює по 12 годин в нічну зміну. "Хоча всі ми різні, наші історії зводяться до одного – дітей не нагодуєш патріотизмом, жінці не купиш нічого за любов до своєї країни, а батькам не допоможеш байками про світле післязавтра", - сказав закарпатець.

Він розповів також, що десь прочитав про те, що заробітчани повинні платити податок. "Мовляв не важливо, де ти працюєш - у нас або в іншій країні. Ти громадянин України і ти повинен... У мене питання: ви там часом не о**їли? Замість того, щоб зробити робочі місця та гідну зарплату, ви змушуєте людей виїжджати на заводи в ж**у і відчувати себе там рабами, а в кінці просто збиваєте з них бабки? 20%!" – написав Роман.

Також хлопець додав: "Придумано непогано, але х*р вам! Не дам нікому ні копійки...Чому я повинен працювати десь, залишивши всіх своїх, щоб вижити, а з мене просять податки? Чому знайти роботу в Польщі або Чехії легше, ніж у моїй країні? Для того, щоб хтось забрав те, що я чесно заробив! І не я один такий...".

Користувачі неоднозначно відреагували на публікацію Романа.

"Молодець! Дуже хороший пост",

"Шкода цих нещасних людей, як автор посту і співчуваючі. У них такий дивний майндсет: все погано, всі їм винні, роботи немає і найцікавіше, що коли хтось звертає увагу на помилковість цих установок, наводячи факти, вони - як сліпі фанатики захищають свій світ, де все погано, але того, де все краще, вони просто не хочуть бачити. Сумно, шкода, співчуваю, але не знаю, як допомогти...",

"Що правда - то не приховаєш, я думаю таких людей як ти дуже багато, просто не всі про це відкрито говорять. На рахунок фрази до уряду про податок для заробітчан - "ви там часом не о**їли?" і "Х*р вам!" - сказано якраз в точку, повністю підтримую, тому що це вже понад нахабство по відношенню до йтак бідного народу...",

"Як у 25 років можна мати такий совок в голові?" - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (facebook.com/romchadzangle)

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