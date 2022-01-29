Эти три простых правила помогут быстро избавиться от целлюлита

3 важных действия, которые помогут избавиться от целлюлита:

1. Следите за питанием.

Чтобы убрать целлюлит, обязательно нужно создать дефицит калорий. Следить за правильным балансом БЖУ, витаминов и минералов. Тогда жир и целлюлит будут уходить, а мышцы будут сохраняться.

⠀

2. Тренируйтесь

Важно не просто сжигать калории, а усилить работу мышц и улучшить кровоток в тканях. Поэтому нужно сочетать силовые и кардиотренировки в одной программе.

⠀

3. Делайте уходовые процедуры

В сочетании с первыми двумя пунктами они дадут максимальный результат. Но помните, что массажи, обертывания, маски и кремы не уберут “апельсиновую корку” сами по себе. Все работает только комплексно!

Уходовые процедуры от целлюлита:

1. Кофейный скраб

⠀

Нам понадобятся:

⠀

100 г черного молотого кофе (обязательно натурального, не растворимого)

примерно 75 мл кипятка

3 ч. ложки корицы

10 капель эфирного масла лаванды (если не нашли, подойдет масло апельсина или лимона)

2 ст. ложки оливкого масла

⠀

Высыпаем в мисочку или пиалу кофе и корицу и заливаем кипятком. Нам нужно, чтобы смесь была по густоте примерно как тесто на оладьи. Затем вливаем оливковое и эфирное масла, перемешиваем до однородности.

⠀

Наносим круговыми движениями на проблемные зоны. Каждую зону легко массируем 3-5 минут.

⠀

2. Секретная маска

⠀

Нам понадобятся:

⠀

натуральный яблочный уксус (не столовый)

натуральный мед

пшеничная мука

пищевая пленка

⠀

Смешиваем мед и уксус в равной пропорции. Добавляем муку, чтобы состав загустел до консистенции жидкого теста. Комочки можно размять вилкой или взбить венчиком. Сильно густой состав не нужен, иначе будет тяжело наносить на кожу.

⠀

Маску наносим на проблемные участки: бедра, ягодицы, живот. А потом оборачиваем все зоны с маской пищевой пленкой и тепло одеваемся.

⠀

Держим 1-2 часа. После того как смоете маску, нанесите на кожу любой питательный или антицеллюлитный крем.

⠀

Маску рекомендую делать курсом 10-12 процедур 2-3 раза в неделю.



⠀

Эксперт научила бороться с целлюлитом в домашних условиях (фото: instagram.com/katya_medushkina)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ для процедур:

⠀

сердечно-сосудистые заболевания

заболевания почек

варикозное расширение вен

беременность

⠀

И обязательно сделайте тест на аллергию. Для этого небольшое количество состава нужно нанести на запястье на 10-15 минут.