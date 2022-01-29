Эти три простых правила помогут быстро избавиться от целлюлита

Важно понимать, что целлюлит - проблема не косметическая. В основе этого явления лежит нарушение обменных процессов в подкожно-жировой клетчатке. Если целлюлитом не заниматься - могут появляться сосудистые звездочки, точечные кровоподтеки, появляется тяжесть в ногах, судорожные сокращения мышц, надавливание может вызывать болезненные ощущения, иногда пропадает чувствительность.
Нутрициолог и эксперт по похудению Катя Медушкина перечислила в Instagram три простых шага, которые помогут вам справиться с проблемой, а также посоветовала эффективные уходовые процедуры.
1. Следите за питанием.
Чтобы убрать целлюлит, обязательно нужно создать дефицит калорий. Следить за правильным балансом БЖУ, витаминов и минералов. Тогда жир и целлюлит будут уходить, а мышцы будут сохраняться.
⠀
2. Тренируйтесь
Важно не просто сжигать калории, а усилить работу мышц и улучшить кровоток в тканях. Поэтому нужно сочетать силовые и кардиотренировки в одной программе.
⠀
3. Делайте уходовые процедуры
В сочетании с первыми двумя пунктами они дадут максимальный результат. Но помните, что массажи, обертывания, маски и кремы не уберут “апельсиновую корку” сами по себе. Все работает только комплексно!
1. Кофейный скраб
⠀
Нам понадобятся:
⠀
⠀
Высыпаем в мисочку или пиалу кофе и корицу и заливаем кипятком. Нам нужно, чтобы смесь была по густоте примерно как тесто на оладьи. Затем вливаем оливковое и эфирное масла, перемешиваем до однородности.
⠀
Наносим круговыми движениями на проблемные зоны. Каждую зону легко массируем 3-5 минут.
⠀
2. Секретная маска
⠀
Нам понадобятся:
⠀
⠀
Смешиваем мед и уксус в равной пропорции. Добавляем муку, чтобы состав загустел до консистенции жидкого теста. Комочки можно размять вилкой или взбить венчиком. Сильно густой состав не нужен, иначе будет тяжело наносить на кожу.
⠀
Маску наносим на проблемные участки: бедра, ягодицы, живот. А потом оборачиваем все зоны с маской пищевой пленкой и тепло одеваемся.
⠀
Держим 1-2 часа. После того как смоете маску, нанесите на кожу любой питательный или антицеллюлитный крем.
⠀
Маску рекомендую делать курсом 10-12 процедур 2-3 раза в неделю.
⠀
Эксперт научила бороться с целлюлитом в домашних условиях (фото: instagram.com/katya_medushkina)
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ для процедур:
⠀
⠀
И обязательно сделайте тест на аллергию. Для этого небольшое количество состава нужно нанести на запястье на 10-15 минут.
Напомним, ранее мы публиковали простую, но очень эффективную схему ухода за проблемной кожей, которая состоит из всего 3 шагов.