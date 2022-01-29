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Эти три простых правила помогут быстро избавиться от целлюлита

Автор: Марина Настевич

Важно понимать, что целлюлит - проблема не косметическая. В основе этого явления лежит нарушение обменных процессов в подкожно-жировой клетчатке. Если целлюлитом не заниматься - могут появляться сосудистые звездочки, точечные кровоподтеки, появляется тяжесть в ногах, судорожные сокращения мышц, надавливание может вызывать болезненные ощущения, иногда пропадает чувствительность.

Нутрициолог и эксперт по похудению Катя Медушкина перечислила в Instagram три простых шага, которые помогут вам справиться с проблемой, а также посоветовала эффективные уходовые процедуры.

3 важных действия, которые помогут избавиться от целлюлита:

1. Следите за питанием.

Чтобы убрать целлюлит, обязательно нужно создать дефицит калорий. Следить за правильным балансом БЖУ, витаминов и минералов. Тогда жир и целлюлит будут уходить, а мышцы будут сохраняться.

2. Тренируйтесь

Важно не просто сжигать калории, а усилить работу мышц и улучшить кровоток в тканях. Поэтому нужно сочетать силовые и кардиотренировки в одной программе.

3. Делайте уходовые процедуры

В сочетании с первыми двумя пунктами они дадут максимальный результат. Но помните, что массажи, обертывания, маски и кремы не уберут “апельсиновую корку” сами по себе. Все работает только комплексно!

Уходовые процедуры от целлюлита:

1. Кофейный скраб

Нам понадобятся:

  • 100 г черного молотого кофе (обязательно натурального, не растворимого)
  • примерно 75 мл кипятка
  • 3 ч. ложки корицы
  • 10 капель эфирного масла лаванды (если не нашли, подойдет масло апельсина или лимона)
  • 2 ст. ложки оливкого масла


Высыпаем в мисочку или пиалу кофе и корицу и заливаем кипятком. Нам нужно, чтобы смесь была по густоте примерно как тесто на оладьи. Затем вливаем оливковое и эфирное масла, перемешиваем до однородности.

Наносим круговыми движениями на проблемные зоны. Каждую зону легко массируем 3-5 минут.

2. Секретная маска

Нам понадобятся:

  • натуральный яблочный уксус (не столовый)
  • натуральный мед
  • пшеничная мука
  • пищевая пленка


Смешиваем мед и уксус в равной пропорции. Добавляем муку, чтобы состав загустел до консистенции жидкого теста. Комочки можно размять вилкой или взбить венчиком. Сильно густой состав не нужен, иначе будет тяжело наносить на кожу.

Маску наносим на проблемные участки: бедра, ягодицы, живот. А потом оборачиваем все зоны с маской пищевой пленкой и тепло одеваемся.

Держим 1-2 часа. После того как смоете маску, нанесите на кожу любой питательный или антицеллюлитный крем.

Маску рекомендую делать курсом 10-12 процедур 2-3 раза в неделю.



Эксперт научила бороться с целлюлитом в домашних условиях (фото: instagram.com/katya_medushkina)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ для процедур:

  • сердечно-сосудистые заболевания
  • заболевания почек
  • варикозное расширение вен
  • беременность


И обязательно сделайте тест на аллергию. Для этого небольшое количество состава нужно нанести на запястье на 10-15 минут.

Напомним, ранее мы публиковали простую, но очень эффективную схему ухода за проблемной кожей, которая состоит из всего 3 шагов.

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