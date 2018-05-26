Троицкая родительская суббота: история и традиции

Это день считается самым большим поминальным днем в году

Сегодня, 26 мая, православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу. Styler решил рассказать вам историю и традиции, связанные с этим днем.

Так, этот день предназначен для особого поминовения всех умерших христиан. В Православной церкви он называется Вселенской родительской субботой. Главное, чему он должен быть посвящен – это молитва. В связи с этим в церквях совершаются специальные панихиды и заупокойные службы.

Уточним, что после молитвы или заказа специальной панихиды, рекомендуется пойти на кладбище, чтобы помянуть покойных там. Поэтому рекомендуется воздержаться от застолий и тем более от выпивки.

Кроме того, можно помолиться за всех, кто покоится на этом кладбище и за всех умерших христиан.

В этот день не рекомендуется посвящать большую часть дня бытовым делам и хозяйственным заботам. Делать рекомендуется только то, без чего нельзя обойтись – например, без приготовления пищи.

Также нельзя говорить о покойниках плохо. В этот день вообще не рекомендуется употреблять такие слова, вне зависимости от вашего местонахождения.

Не рекомендуется в этот день ссориться, конфликтовать или же выяснять отношения. Особенно на кладбище или в храме. Более того, рекомендуется воздержаться от курения или употребления алкоголя.

Отказаться следует от продуктов животного происхождения – мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов.

Приметы в Троицкую родительскую субботу связаны, в основном, с посещением кладбища. Например, считается, что заходить на него можно только через центральные ворота, а не через лазы в заборе. Перед непосредственным входом необходимо трижды перекреститься, приговаривая фразы "Нам пусть здоровится, а вам легко лежится", "Вам Царства Божьего, а нам - к вам не спешить".

После посещения кладбища, нужно тщательно промыть руки и умыться. Если же вы взяли с могилы какое-либо угощение, за покойного нужно помолиться, иначе он якобы будет преследовать вас во сне.

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