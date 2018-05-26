Троїцька батьківська субота: історія й традиції

Цей день вважається найбільш великим поминальним днем у році

Сьогодні, 26 травня, православні християни відзначають Троїцьку батьківську суботу. Styler вирішив розповісти вам історію і традиції, пов'язані з цим днем.

Так, цей день призначений для особливого поминання всіх померлих християн. У Православній церкві він називається Вселенською батьківської суботою. Головне, чого він повинен бути присвячений – це молитва. У зв'язку з цим у церквах відбуваються спеціальні панахиди та заупокійні служби.

Уточнимо, що після молитви чи замовлення спеціальної панахиди, рекомендується піти на кладовище, щоб пом'янути покійних там. Тому рекомендується утриматися від застіль і тим більше, від випивки.

Крім того, можна помолитися за всіх, хто спочиває на цьому кладовищі і за всіх померлих християн.

В цей день не рекомендується присвячувати більшу частину дня побутовим справам та господарським клопотам. Робити рекомендується тільки те, без чого не можна обійтися – наприклад, без приготування їжі.

Також не можна говорити про небіжчиків погано. В цей день взагалі не рекомендується вживати такі слова, незалежно від вашого місцезнаходження.

Не рекомендується в цей день сваритися, конфліктувати або ж з'ясовувати стосунки. Особливо на кладовищі або в храмі. Більш того, рекомендується утриматися від куріння чи вживання алкоголю.

Слід відмовитися від продуктів тваринного походження – м'яса, риби, яєць, молочних продуктів.

Прикмети в Троїцьку батьківську суботу пов'язані, в основному, з відвідуванням кладовища. Наприклад, вважається, що заходити на нього можна тільки через центральні ворота, а не через лази в паркані. Перед безпосереднім входом потрібно тричі перехреститися, примовляючи фрази "Нам нехай здоровиться, а вам легко лежиться", "Вам Царства Божого, а нам - до вас не поспішати".

Після відвідування кладовища, потрібно ретельно промити руки і вмитися. Якщо ж ви взяли з могили яке-небудь частування, за покійного потрібно помолитися, інакше він нібито буде переслідувати вас уві сні.

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