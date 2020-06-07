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На Троицу в Киеве над Лаврой появился солнечный "нимб": захватывающее зрелище

STYLERЖизнь    07.06.2020 - 19:18
На Троицу в Киеве над Лаврой появился солнечный "нимб": захватывающее зрелище
Киево-Печерская лавра (фото: РБК-Украина)

На Троицу над Лаврой заметили солнечный "нимб"

Сегодня, 7 июня, в Украине отмечают праздник Святой Троицы. При этом во время службы в Киево-Печерской лавре веряне обратили внимание на солнечное гало, которое церковнослужители назвали "нимбом вокруг солнца".

Представители церкви отметили, что гало было замечено во время проповеди предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Об этом сообщает центр информации Украинской Православной церкви на своей странице в Facebook.

На Троицу в Киеве над Лаврой появился солнечный &quot;нимб&quot;: захватывающее зрелище

Скриншот с видео

Когда митрополит говорил о солнце, то режиссер поднял камеру вверх и в это время в объектив попало большое солнечное гало. Его можно увидеть на видео на 28 мин 14 сек первой части трансляции Божественной литургии.

НАЖИВО З ЛАВРИ! (частина І) Початок Божественної Літургії у Києво-Печерській лаврі, яку очолює Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій. Читання Євангелія. Проповідь Блаженнішого. #УПЦ #Центр_інформації_УПЦ #Трійця #Троица #Лавра

Опубліковано Центр інформації УПЦ Субота, 6 червня 2020 р.

Божественная литургия (видео: facebook.com/church.information.center)

В пресс-службе УПЦ также заявили, что подобное свечение вокруг солнца веряне также наблюдали и в Свято-Троицком Ионинском монастыре Киева.

Стоит отметить, что солнечное гало редкое явление. Оно появляется на небе при сочетании нескольких факторов. Чаще всего его можно заметить в морозную погоду, когда на улице повышенная влажность. В воздухе находится большое количество ледяных кристаллов. Солнечный свет когда проходит сквозь них, то образует дугу вокруг Солнца.

Напомним, эксперты рассказали, какие растения смогут защитить на Троицу человека и его жилье.

Ранее мы писали о том, что можно и нельзя делать на Троицу.

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Автор: Роман Мирончук

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