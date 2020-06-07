Троица 2020: красивые открытки и поздравления, что можно и нельзя делать

Троица является великим православным праздником и официальным выходным днем
Троицу в этом году православные христиане отпразднуют в воскресенье, 7 июня, на 50-й день после Пасхи. Поэтому Троицу еще называют Пятидесятницей. Этот праздник считается великим и относится к числу передвижных двунадесятых праздников - двенадцати важнейших в христианстве восточного обряда.
Предлагаем вам невероятно красивые картинки, открытки и поздравления в стихах и прозе, которыми можно порадовать родных, близких и любимых людей. А также про традиции, обряды и запреты этого дня - читайте в материале Styler.
Троица посвящено сошествию Святого Духа на апостолов. В Писании говорится, что через 50 дней после Воскресения Христа его ученики собрались на месте Тайной Вечери. В этот момент началось волнение неба и на апостолов сошел всепроникающий огонь - Святой Дух.
После этого ученики Христа начали разговаривать на разных языках, что позволило нести учение Спасителя по всему миру. Святая Троица означает единство Отца, Сына и Святого духа.
Картинки на Троицу (фото: pixabay.com)
Накануне этого дня дом принято украшать зелеными ветками деревьев, букетами из полевых цветов - василька, чабреца, а также мятой, листьями папоротника, лопуха и прочими.
Утром в храмах начинается богослужение и причастие. Люди несут на освящение букеты с живыми цветами, которыми потом украшают дом. Считается, что букеты из церкви могут защитить от врагов и дурного глаза. После богослужения принято накрывать праздничный стол, поста в этот день нет.
Интересно, что у наших предков в этот день было принято свататься и знакомиться с будущим родственниками.
Картинки на Троицу (фото: pixabay.com)
Сегодня нельзя заниматься домашними хлопотами - уборкой, стиркой, шитьем и так далее, в саду и огороде тоже работать нельзя.
Нельзя также стричься, красить волосы, делать маникюр.
Также запрещено купаться в различных водоемах. Это связано с поверьем, что нечистая сила может утащить под воду.
Также нельзя в этот день ругаться, скандалить, кричать и вообще допускать плохие мысли о ком-то.
Картинки на Троицу (фото: pixabay.com)
Пусть святая Троица
Окропит добром,
Не даст грустить, расстроиться,
Внесет удачу в дом!
Желаем благодатных дней
И праведных путей,
Чтобы пришла любовь и с ней
К вам ангел прилетел!
***
Под колокольный перезвон
Приходит Троица в ваш дом
И с вереницею цветов
Вам дарит счастье и любовь!
Пусть дом наполнится уютом,
Пусть небеса добры к вам будут,
Святая Троица хранит,
Пусть мир всегда в семье царит!
Святая Троица пускай
Пошлет здоровье и достаток,
Пусть счастье льется через край,
В душе всегда царит порядок!
Желаю мира, доброты,
Улыбок, радости и смеха,
А чтобы все сбылись мечты,
Желаю я во всем успеха!
***
Лето наступило, Троица пришла.
Я тебе желаю счастья и тепла.
Радуйся и смейся, унывать - грешно.
Солнышко пусть светит
Каждый день в окно.
Позабудь обиды, людям помогай.
Никогда ты в жизни веры не теряй.
Пускай счастье утроится
В день великой Троицы,
Пусть сердце очищается,
Любовью наполняются,
Душа - поет, смеется,
И вам все удается.
***
Всегда тебя пусть защищают Трое,
Семья живет пусть мире и покое,
В посланьях будут вести лишь благими,
Язык родной найдете вы с чужими.
В душе живет тепло, добро, покой,
Отец, и Сын его и Дух Святой.
Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!
***
С днем Троицы. Пускай Святая Троица сопутствует по жизни, и оберегает от горя, несчастья и негатива. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах, удачи и везения в любых начинаниях.
Мир дому, улыбку на лице, света в глазах, чтобы берег от всех напастей ангел-хранитель, а удача, успех, счастье и благодать всегда вели за руку, защищая от невзгод и неприятностей. С Троицей!
***
Всех православных поздравляю со святым праздником Троицы! Пожелать хочу жить в мире со всеми и не грешить, быть отзывчивыми к чужой беде и уметь сочувствовать, любить все, что окружает и ценить свободу.
Троица в Украине является выходным днем, поэтому следующий понедельник, 8 июня, нерабочий.
Напомним, что с 6 по 8 июня в Киеве проходят поминальные дни. В связи с этим в столице усилили транспортный состав в направлении Северного, Южного и Лесного кладбищ.
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Автор: Styler