Трійця 2020: красиві листівки і привітання, що можна і не можна робити

Трійця є великим православним святом і офіційним вихідним днем
Трійцю в цьому році православні християни святкуватимуть у неділю, 7 червня, на 50-й день після Великодня. Тому Трійцю ще називають П'ятидесятницею. Це свято вважається великим і належить до числа пересувних двунадесятих свят - дванадцяти найважливіших у християн східного обряду.
Пропонуємо вам неймовірно красиві картинки, листівки й привітання у віршах і прозі, якими можна порадувати рідних, близьких і коханих людей. А також про традиції, обряди й заборони цього дня - читайте в матеріалі Styler.
Трійця присвячене зішестю Святого Духа на апостолів. У Писанні сказано, що через 50 днів після Воскресіння Христа його учні зібралися на місці Тайної Вечері. В цей момент почалося хвилювання неба і на апостолів зійшов всепроникаючий вогонь - Святий Дух.
Після цього учні Христа почали розмовляти на різних мовах, що дозволило нести вчення Спасителя по всьому світу. Свята Трійця означає єдність Отця, Сина і Святого духа.
Картинки на Трійцю (фото: pixabay.com)
Напередодні цього дня дім заведено прикрашати зеленими гілками дерев, з букетами польових квітів - волошки, чебрецю, а також м'ятою, листям папороті, лопуха та іншими.
Зранку в храмах починається богослужіння і причастя. Люди несуть на освячення букети з живими квітами, якими потім прикрашають будинок. Вважається, що букети з церкви можуть захистити від ворогів і лихого ока. Після богослужіння заведено накривати святковий стіл, посту в цей день немає.
Цікаво, що у наших предків в цей день було прийнято свататися і знайомитися з майбутнім родичами.
Картинки на Трійцю (фото: pixabay.com)
Сьогодні не можна займатися домашніми клопотами - прибиранням, пранням, шиттям і так далі, в саду і городі теж працювати не можна.
Не можна також стригтися, фарбувати волосся, робити манікюр.
Також заборонено купатися в різних водоймах. Це пов'язано з повір'ям, що нечиста сила може потягти під воду.
Також не можна в цей день лаятися, сваритися, кричати й взагалі допускати погані думки про когось.
Картинки на Трійцю (фото: pixabay.com)
Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо з давен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!
***
З Трійцею вітаю щиро!
Радості, тепла та миру,
Божих вам благословінь,
Віри, мудрості, прозрінь.
Милосердя вам, достатку,
Хай ростуть скоріше статки,
Щоб могли допомагати,
Віру в Бога не втрачати!
З Трійцею я вас вітаю,
Миру, злагоди, добра,
Розуміння, віри в серці
І душевного тепла.
Хай Господь допомагає,
Янгол хай вас боронить,
Хай здійсняться всі бажання
І любов в душі горить.
***
Вділи всі зелені шати -
І будиночки, і хатки,
Всі немов на карнавал,
В листячку помчав трамвай.
Йдуть святить вінки дівчата,
З ними йдуть Зелені Свята!
Нехай щастя потроїться
В день великої Трійці,
Хай серце очищається,
Любов'ю наповнюються,
Душа співає, сміється,
І вам все вдається.
***
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
Зі світлим святом Трійці! Бажаю тепла в душі, миру, добра, щирої віри. Нехай Господь оберігає і благословляє. Зі святом!
***
З днем Трійці. Нехай Свята Трійця супроводжує по життю, і оберігає від горя, нещастя і негативу. Бажаю міцного здоров'я, благополуччя в сімейних справах, удачі й везіння у будь-яких починаннях.
Мир дому, усмішку на обличчі, світла в очах, щоб беріг від усіх напастей ангел-хранитель, а удача, успіх, щастя і благодать завжди вели за руку, захищаючи від бід і неприємностей. З Трійцею!
***
Всіх православних вітаю зі святим святом Трійці! Побажати хочу жити у мирі з усіма і не грішити, бути чуйними до чужої біди і вміти співчувати, любити все, що оточує і цінувати свободу.
Трійця в Україні є вихідним днем, тому наступний понеділок, 8 червня, неробочий.
Нагадаємо, що з 6 по 8 червня в Києві проходять поминальні дні. У зв'язку з цим у столиці посилили транспортний склад у напрямку Північного, Південного та Лісового кладовищ.
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Автор: Styler