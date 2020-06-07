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На Трійцю в Києві над Лаврою з'явився сонячний "німб": захоплююче видовище

STYLERЖиття    07.06.2020 - 19:18
На Трійцю в Києві над Лаврою з'явився сонячний "німб": захоплююче видовище
Києво-Печерська лавра (фото: РБК-Україна)

На Трійцю над Лаврою помітили сонячний "німб"

Сьогодні, 7 червня, в Україні відзначають свято Святої Трійці. При цьому під час служби в Києво-Печерській лаврі віряни звернули увагу на сонячне гало, яке церковнослужителі назвали "німбом навколо сонця".

Представники церкви зазначили, що гало було помічено під час проповіді настоятеля УПЦ митрополита Онуфрія. Про це повідомляє центр інформації Української Православної церкви на своїй сторінці в Facebook.

На Трійцю в Києві над Лаврою з'явився сонячний &quot;німб&quot;: захоплююче видовище

Скріншот з відео

Коли митрополит говорив про сонце, то режисер підняв камеру вгору і в цей час в об'єктив потрапило велике сонячне гало. Його можна побачити на відео на 28 хв 14 сек першій частині трансляції Божественної літургії.

НАЖИВО З ЛАВРИ! (частина І) Початок Божественної Літургії у Києво-Печерській лаврі, яку очолює Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій. Читання Євангелія. Проповідь Блаженнішого. #УПЦ #Центр_інформації_УПЦ #Трійця #Трійця #Лавра

Опубліковано Центр інформації УПЦ Субота, 6 червня 2020 р.

Божественна літургія (відео: facebook.com/church.information.center)

У прес-службі УПЦ також заявили, що подібне світіння навколо сонця віряни також спостерігали і у Свято-Троїцькому Іонинському монастирі Києва.

Варто зазначити, що сонячне гало рідкісне явище. Воно з'являється на небі при поєднанні декількох факторів. Найчастіше його можна помітити в морозну погоду, коли на вулиці підвищена вологість. В повітрі знаходиться велика кількість крижаних кристалів. Сонячне світло коли проходить крізь них, то утворює дугу навколо Сонця.

Нагадаємо, експерти розповіли, які рослини зможуть захистити на Трійцю людини і його житло.

Раніше ми писали про те, що можна і не можна робити на Трійцю.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Київ
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