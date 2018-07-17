Почти тропики: Украину накроет грозовыми дождями

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В некоторых регионах похолодает

В среду, 18 июля, всю территорию Украины накроет грозовыми и ливневыми дождями. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На севере страны ожидается ливень, местами гроза. Температура воздуха днем от +24 до +26 градусов, ночью от +17 до +19 градусов. В Харькове и Сумах – будет прохладнее, от +22 до +24 градусов. А в Днепре столбик термометра поднимется до +27 градусов.

На севере страны будет прохладно, от +22 до +24 градусов днем и от +16 до +18 ночью. Возможен сильный дождь и гроза.

На юге страны сохранится высокая температура воздуха. В Одессе, Николаеве и Херсоне ожидается днем от +26 до +29 градусов, ночью будет немного прохладнее, от +17 до +19 градусов. Синоптики прогнозируют усиление ветра, дождь, местами с грозой.

На западе Украины будет пасмурно и прохладно. Днем столбики термометров не превысят отметку +23 градуса. Ночью от +15 до +17 градусов. Возможен сильный дождь. В Луцке и Ровно воздух прогреется до +25 градусов.

В центре страны пройдут дожди, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха днем составит +24 +26 градусов, ночью от +17 до +19 градусов.

В столице 18 июля будет дождливо. Синоптики прогнозируют грозу. Днем температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов, ночью опустится до +17 +19 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, народный синоптик Наталка Диденко также дала прогноз погоды на 18 июля.

Видео: STYLER.rbc.ua