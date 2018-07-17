Майже тропіки: Україну накриє грозовими дощами

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У деяких регіонах похолодає

У середу, 18 липня, всю територію України накриє грозовими і зливовими дощами. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На півночі країни очікується дощ, місцями гроза. Температура повітря вдень від +24 до +26 градусів, вночі від +17 до +19 градусів. У Харкові та Сумах – буде прохолодніше, від +22 до +24 градусів. А в Дніпрі стовпчик термометра підніметься до +27 градусів.

На півночі країни буде прохолодно, від +22 до +24 градусів, вдень від +16 до +18 вночі. Можливий сильний дощ і гроза.

На півдні країни утримається висока температура повітря. В Одесі, Миколаєві і Херсоні очікується вдень від +26 до +29 градусів, вночі буде трохи прохолодніше, від +17 до +19 градусів. Синоптики прогнозують посилення вітру, дощ, місцями з грозою.

На заході України буде хмарно і прохолодно. Вдень стовпчики термометрів не перевищать позначку +23 градуси. Вночі від +15 до +17 градусів. Можливий сильний дощ. У Луцьку та Рівному повітря прогріється до +25 градусів.

У центрі країни пройдуть дощі, місцями можливі зливи та грози. Температура повітря вдень становитиме +24 +26 градусів, вночі від +17 до +19 градусів.

У столиці 18 липня дощитиме. Синоптики прогнозують грозу. Вдень температура повітря підніметься до +24 +26 градусів, вночі опуститься до +17 +19 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, народний синоптик Наталка Діденко також дала прогноз погоди на 18 липня.

Відео: STYLER.rbc.ua