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В центр Киева стягивают титушек: что происходит

STYLERЖизнь    31.03.2019 - 19:33
В центр Киева стягивают титушек: что происходит
Коллаж: РБК-Украина

Выборы 2019 вызвали большой интерес у титушек

Выборы президента Украины проходят полным ходом. Сегодня, 31 марта, в Печерском районе Киева возле здания Центральной избирательной комиссии собралось много молодых людей спортивного телосложения. Соответствующие фотографии опубликовала журналистка Татьяна Николаенко на своей странице в Facebook.

По словам одного из участников общественно организации "Poton", парни собрались возле ЦИК не просто так, а они наблюдают за порядком.

"Мы боремся с наркотиками, с нелегальным алкоголем, с коррупцией. Сегодня мы здесь наводим общественный порядок", - рассказал молодой человек.

Видео: YouTube/NGO Centre UA

По словам парня, они будут находиться под ЦИК до последней секунды президентских выборов, пока не огласят результаты. Кроме того, здесь находятся еще несколько местных организаций.

"Красиво сидят ребята под ЦИК", - прокомментировала Николаенко.

 

Фото: facebook.com/t.nikolayenko

Пользователи сети также отреагировали на данные фотографии.

"Это здесь будет типа Майдан?";

"У парней "Марафон".

"Ждут результаты экзитпола".

Сеть также прокомментировала экран, на котором шла трансляция телеканала "Прямой", который стоит перед парнями.

В центр Киева стягивают титушек: что происходит

Фото: facebook.com/t.nikolayenko

"А Прямой с целью "идеологического заряда"?";

"С каналом "Прямой" совсем непалевно".

Напомним, что украинские звезды показали фото с голосования за президента Украины.

Мы также писали о том, что в Киеве избили скандального блогера Даниила Чикина.

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