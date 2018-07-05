В центре Ивано-Франковска каменный балкон рухнул вместе с женщиной (фото, видео)

Пострадавшую госпитализировали в больницу

В центре Ивано-Франковска утром 5 июля обвалилась часть каменного балкона на третьем этаже жилого дома. В это время на балконе находилась 87-летняя женщина. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковской области, передает westnews.com.ua.

Инцидент произошел на ул. Сечевых Стрельцов, 16. Обломки балкона обрушились на второй этаж здания, после чего "добрались" до первого.

Фото: westnews.com.ua

На место происшествия прибыли спасатели и скорая медицинская помощь. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали с переломом ноги и подозрением на перелом ребер.

Видео: Обрушился балкон (facebook.com/westnews.com.ua)

На месте работает следственно-оперативная группа.

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