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В центрі Івано-Франківська кам'яний балкон впав разом з жінкою (фото, відео)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 11:35
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Постраждалу госпіталізували у лікарню

У центрі Івано-Франківська вранці 5 липня обвалилася частина кам'яного балкона на третьому поверсі житлового будинку. В цей час на балконі перебувала 87-річна жінка. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Івано-Франківській області, передає westnews.com.ua.

Інцидент стався на вул. Січових Стрільців, 16. Уламки балкона обвалилися на другий поверх будівлі, після чого "дісталися" до першого.

 

Фото: westnews.com.ua

На місце події прибули рятувальники та швидка медична допомога. Постраждалу пенсіонерку госпіталізували з переломом ноги і підозрою на перелом ребер.

Відео: Обрушився балкон (facebook.com/westnews.com.ua)

На місці працює слідчо-оперативна група.

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Теги: Ивано-Франковск, спасатели, балкон
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