В центрі Івано-Франківська кам'яний балкон впав разом з жінкою (фото, відео)

Постраждалу госпіталізували у лікарню
У центрі Івано-Франківська вранці 5 липня обвалилася частина кам'яного балкона на третьому поверсі житлового будинку. В цей час на балконі перебувала 87-річна жінка. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Івано-Франківській області, передає westnews.com.ua.
Інцидент стався на вул. Січових Стрільців, 16. Уламки балкона обвалилися на другий поверх будівлі, після чого "дісталися" до першого.
Фото: westnews.com.ua
На місце події прибули рятувальники та швидка медична допомога. Постраждалу пенсіонерку госпіталізували з переломом ноги і підозрою на перелом ребер.
Відео: Обрушився балкон (facebook.com/westnews.com.ua)
На місці працює слідчо-оперативна група.
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