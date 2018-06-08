В центре Львова "копы" задержали женщину-"ангела"

Она разрисовывала желающих хной

В центре Львова задержали 33-летнюю местную знаменитость Марину Дармиц, известную как женщина "ангел". Об этом сообщает ZAXID.NET.

Женщину задержали за то, что она разрисовывала людей хной, а именно их ягодицы.

Фото: Марина Дармиц (facebook.com retrophotolviv)

Сообщается, что инцидент произошел во вторник, 5 июня. Правоохранители сообщили, что женщина совершает противоправные действия, оказывает сопротивление и злостное неповиновение в отношении работников полиции, отказалась показать документы, удостоверяющие личность.

"Проводит незаконную хозяйственную деятельность без государственной регистрации, разрисовывает ягодицы росписью мехенди, чем унижает человеческое достоинство и мораль, а также аморально себя ведет в отношении лиц мужского пола", - сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

Фото: Марина Дармиц разрисовывает людям ягодицы (facebook.com/tsvibak)

Женщину задержали и доставили в полицейский участок.

Участковый оформил админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КоАП. Ей грозит до 3,4 тыс. грн шрафа, до двух месяцев исправительных работ или административный арест на 15 суток.

Напомним, как поступок львовского водителя, который помог маломобильному пассажиру, всколыхнул сеть.

"Водитель трамвая 1187 вышел, чтобы помочь маломобильному пассажиру. Снова убеждаюсь, что водители очень адекватные, просто условия труда делают их иногда неадекватными", - пишет Святослав.

Пользователи соцсетей разделились в своих мнениях относительно поступка водителя. Часть людей восхитилась этим поступком и хвалит водителя, другая - считает, что поступок водителя – его прямая обязанность и ничего удивительного здесь нет.

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