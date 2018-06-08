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В центрі Львова "копи" затримали жінку-"ангела"

STYLERLIFE        08.06.2018 - 14:08
Фото: pixabay.com/pixel2013
Фото: pixabay.com/pixel2013

Вона розмальовувала бажаючих хною

У центрі Львова затримали 33-річну місцеву знаменитість Марину Дармиц, відому як жінка "ангел". Про це повідомляє ZAXID.NET.

Жінку затримали за те, що вона розмальовувала людей хною, а саме їхні сідниці.

Фото: Марина Дармиц (facebook.com retrophotolviv)

Повідомляється, що інцидент стався у вівторок, 5 червня. Правоохоронці повідомили, що жінка вчиняє протиправні дії, чинить опір та злісну непокору щодо працівників поліції, відмовилася показати документи, що посвідчують особу.

"Проводить незаконну господарську діяльність без державної реєстрації, розмальовує сідниці розписом мехенді, що принижує людську гідність і мораль, а також аморально поводиться стосовно осіб чоловічої статі", - повідомила прес-секретар патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

Фото: Марина Дармиц розмальовує людям сідниці (facebook.com/tsvibak)

Жінку затримали і доставили в поліцейську ділянку.

Дільничний оформив адмінматеріали за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) і ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Купап. Їй загрожує до 3,4 тис. грн шрафа, до двох місяців виправних робіт або адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, як вчинок львівського водія, який допоміг маломобільним пасажиру, сколихнув мережа.

"Водій трамвая 1187 вийшов, щоб допомогти пасажиру маломобільним. Знову переконуюсь, що водії дуже адекватні, просто умови праці роблять їх іноді неадекватними", - пише Святослав.

Користувачі соцмереж розійшлися в своїх думках щодо вчинку водія. Частина людей захопилася цим вчинком і хвалить водія, інша - вважає, що вчинок водія – його прямий обов'язок і нічого дивного тут немає.

Коротко про головне за 7 червня

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Теги: полиция, задержание, Львів
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