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Цены на "молочку" в 2019 году: эксперты дали неожиданный прогноз

STYLERЖизнь    06.02.2019 - 08:59
Цены на "молочку" в 2019 году: эксперты дали неожиданный прогноз
Коллаж РБК-Украина

На цены может существенно повлиять массовый экспорт и дефицит молочных продуктов

Рынок молочных продуктов в Украине довольно сбалансированный, поэтому существенного подорожания, скорее всего, получится избежать. Об этом сообщил Алексей Дорошенко, передает информационный портал Сегодня.

"Подорожание молочных продуктов будет происходить. Если мы с вами говорим об инфляции 7%, а на самом деле 9%, то молочные продукты подорожают чуть больше - на 10%", - утверждает Дорошенко.

Экономический эксперт Тарас Загородний поддерживает данное утверждение, подчеркивая, что цены всегда корректируются в соответствие с инфляцией. Кроме того, на цену молочных продуктов могут влиять сами производители. Массовый экспорт и дефицит "молочки" тоже может стать одной из причин подорожания.

"На рост цен внутри страны может повлиять тот фактор, если производители будут активно экспортировать сливочное масло за границу, то тогда может создаться дефицит на внутреннем рынке. И тогда мы можем видеть рост цен ближе к экспортным показателям", - подытожил Загородний.

А также эксперт сообщил, что именно подорожает в Украине в 2019 году. Если инфляция в Украине будет на уровне 9, а не 7%, то рост цен на продукты будет в среднем на 12%, говорит эксперт.

Напомним, ранее стало известно, кому повысят зарплаты в феврале 2019 года. В Минобороны украинским военнослужащим пообещали рост заработной платы как минимум на 30%. 

Недавно Алексей Дорошенко рассказал, как выборы повлияют на курс доллара в Украине.

 

 

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