Цены на продукты в Украине резко подскочат: что именно подорожает

Фото: Цены на продукты в Украине (РБК-Украина)

Эксперт спрогнозировал, стоит ли ждать повышения цен на продукты и объяснил, как их стоимость зависит от курса доллара

Какие продукты подорожали в 2018 году и вырастут ли цены на них в 2019 году? С таким вопросом Styler обратился к Алексею Дорошенко, главе Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей и председателю Национального Совета экономического развития.

Он, в частности, детально рассказал о том, как цены на продукты выросли в 2018 году.

Если говорить о молочных продуктах, то цены на них выросли на 12%, говорит Алексей Дорошенко.

"Средний рост стоимости хлеба в прошлом году составлял 22%. Мяса – 11%. Бакалея подорожала чуть менее чем на 10%. Сейчас также будет наблюдаться рост стоимости круп, которые входят в бакалейную корзину. Будут и продукты, которые, возможно, подешевеют. В 2019 году мы увидим, что рост стоимости продуктов будет не значительно большим, чем инфляция", - прогнозирует он.

Фото: Цены на молочные продукты на 2018 год возросли в среднем на 12%, говорит Алексей Дорошенко (pixabay.com)

Если мы понимаем, что инфляция в Украине будет на уровне 9, а не 7%, как прогнозируют Национальный банк и правительство, то рост цен на продукты будет в среднем на 12%, говорит эксперт.

"В целом это меньше, чем в 2018-м, но значительно больше, чем уровень инфляции. А пенсии будут индексированы на меньший процент, чем рост стоимости продуктов", - добавляет эксперт.

Цены на какие продукты стойко привязаны к доллару, а какие - нет?

По словам Алексея Дорошенко, ранее мы видели, что когда большинство продуктов продавались только в нашей стране, они никаким образом не влияли и не зависели от курса.

Кроме того, что есть валютная составляющая.

Фото: Будет рост стоимости круп, которые входят в бакалейную корзину – эксперт (pixabay.com)

"Валютная составляющая в различных продуктах составляла от 40 до 90%. Но сейчас мы импортируем практически все. Даже овощи в разгар сезона – в августе, когда мы их собираем", - обращает внимание он.

В то же время значительное количество продукции мы экспортируем, напоминает Алексей Дорошенко.

"Поэтому курс сейчас влияет фактически на 95% продуктов. На остальные 5% курс влияет с некоторым лагом (отложение во времени - ред.). То есть, если стоимость других продуктов растет за месяц-два, то стоимость тех, что входят в 5% - за три-четыре месяца. Но все равно будет расти. Поэтому курс влияет на все без исключения продукты, товары и услуги в Украине", - говорит эксперт.

Напомним, ранее стало известно, кому повысят зарплаты в феврале 2019 года.

Также недавно Алексей Дорошенко рассказал, как выборы повлияют на курс доллара в Украине.

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