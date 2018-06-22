"Цены радуют": стало известно о стоимости продуктов в оккупированной Ялте (фото)

На аннексированном полуострове похвастались ценами на овощи и фрукты

Жители оккупированной Ялты в аннексированном Россией Крыму показали цены на овощи и фрукты. Об этом написал местный журналист Сергей Сардыко на своей странице в соцсети Facebook.

"21 июня, 9.20. Ялта. Овощной рынок. Цены радуют, хотя черешня подорожала!" – написал он.

Судя по снимкам, стоимость помидоров - 85 рублей (около 35 гривен). Огурцы и капуста– 30 рублей (13 грн), морковь – 60 рублей (25 грн), картофель – 40 рублей (17 грн).

Вишня стоит 100 рублей (42 грн), черешня – 110 рублей (46 гривен), персики – 60 рублей (25 гривен).

Фото: Продукты в Ялте (facebook.com/Сергей_Сардыко)

Фото: Продукты в Ялте (facebook.com/Сергей_Сардыко)

Снимки были сделаны на овощном рынке Ялты. В сети отмечают, что на территории, где должны отдыхать туристы, цены значительно выше.

Скриншот поста (facebook.com/Сергей_Сардыко)

Скриншот комментариев (facebook.com/Сергей_Сардыко)

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму признали провал туристического сезона.

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