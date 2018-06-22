Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Ціни радують": стало відомо про вартість продуктів в окупованій Ялті (фото)

STYLERLIFE        22.06.2018 - 08:45
Фото: pixabay.com/Pexels
Фото: pixabay.com/Pexels

На анексованому півострові похвалилися цінами на овочі та фрукти

Мешканці окупованої Ялти в анексованому Росією Криму показали ціни на овочі та фрукти. Про це написав місцевий журналіст Сергій Сардико на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"21 червня, 9.20. Ялта. Овочевий ринок. Ціни радують, хоча черешня подорожчала!" – написав він.

Судячи по знімках, вартість помідорів - 85 рублів (близько 35 гривень). Огірки і капуста– 30 рублів (13 грн), морква – 60 рублів (25 грн), картопля – 40 рублів (17 грн).

Вишня коштує 100 рублів (42 грн), черешня – 110 рублів (46 гривень), персики – 60 рублів (25 гривень).

Фото: Продукти в Ялті (facebook.com/Сергей_Сардыко)

 

Фото: Продукти в Ялті (facebook.com/Сергей_Сардыко)

Знімки були зроблені на овочевому ринку Ялти. У мережі відзначають, що на території, де повинні відпочивати туристи, ціни значно вищі.

Скріншот поста (facebook.com/Сергей_Сардыко)

Скріншот коментарів (facebook.com/Сергей_Сардыко)

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму визнали провал туристичного сезону.

Як і чому проводилась депортація кримських татар з Криму (відео: STYLER.rbc.ua)

"Потопає в смітті": українцям показали страшні фото з окупованого Криму У Криму на паркані мечеті з'явилася нацистська свастика
Теги: Крым, цены, продукты питания
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся