"Ціни радують": стало відомо про вартість продуктів в окупованій Ялті (фото)

На анексованому півострові похвалилися цінами на овочі та фрукти

Мешканці окупованої Ялти в анексованому Росією Криму показали ціни на овочі та фрукти. Про це написав місцевий журналіст Сергій Сардико на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"21 червня, 9.20. Ялта. Овочевий ринок. Ціни радують, хоча черешня подорожчала!" – написав він.

Судячи по знімках, вартість помідорів - 85 рублів (близько 35 гривень). Огірки і капуста– 30 рублів (13 грн), морква – 60 рублів (25 грн), картопля – 40 рублів (17 грн).

Вишня коштує 100 рублів (42 грн), черешня – 110 рублів (46 гривень), персики – 60 рублів (25 гривень).

Фото: Продукти в Ялті (facebook.com/Сергей_Сардыко)

Фото: Продукти в Ялті (facebook.com/Сергей_Сардыко)

Знімки були зроблені на овочевому ринку Ялти. У мережі відзначають, що на території, де повинні відпочивати туристи, ціни значно вищі.

Скріншот поста (facebook.com/Сергей_Сардыко)

Скріншот коментарів (facebook.com/Сергей_Сардыко)

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму визнали провал туристичного сезону.

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