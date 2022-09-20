Ці прості, але корисні поради допоможуть правильно підготувати квартиру до зими

Позбудьтеся всіх щілин

До 25% тепла із житла виходить через різні щілини. Це можуть бути вікна, двері, балкони та вентиляції. Тому варто перевірити все у квартирі та закрити будь-які витоки тепла з житла.

Якщо встановити нові склопакети на вікна немає можливості, то заклейте вікна плівкою, пройдіть по швах герметиком. Можна використовувати термоплівку, спеціальний поролон для утеплення. Добре допомагає зберегти тепло плівка для пакування - пухирчаста, вона допомагає знизити віддачу тепла на 50%.

Двері повинні щільно примикати до дверної коробки. Найчастіше міняти двері необов'язково – потрібно просто підігнати їх так, щоб не було щілин. Якщо мінятимете - замініть на подвійні. Обов'язково зробіть поріг та використовуйте накладний утеплювач.

Перевірте всі вентиляції в будинку, які виходять назовні. Деколи холодне повітря в житло проходить через них. Повністю перекривати всі вентиляції не можна, тому що свіже повітря теж потрібне. Але можна відрегулювати їх так, щоби тепло не залишало квартиру.

Перевірте ваші балкони та лоджії – часто саме вони стають причиною втрати тепла у квартирі. Поставте там склопакети, покладіть гідроізоляцію та утеплювач на стіни, підлогу та стелю. Можна використовувати звичайний пінопласт або аркуші ДВП. На крайній випадок – застеліть килимові доріжки, повісьте штори та на стіни – килимки.

Утепліть усі поверхні

Взимку вам знадобляться всі бабусині килими, важкі штори, пледи, трикотажне або байкове ліжко.

Усі підлоги бажано застелити чимось теплим. Це може бути килимове покриття, доріжки, теплий килим або навіть поліуретан – як килимок для спорту. Зараз є у продажу пазли або покриття - вони відмінно зберігають тепло.

Теплі пледи накиньте на всі крісла, дивани, ліжка, додайте м'які подушечки - текстиль зберігає тепло і поступово ділиться ним з навколишнім середовищем. Кімната без текстилю остигає за 1-2 години, а з килимами та пледами – близько 5 годин.

Заберіть у шафу шовкову постіль та шифон, діставайте махрові та байкові простирадла – щільні тканини довше зберігатимуть тепло.

На вікна повісьте щільні штори – до самої підлоги. За сонячної погоди їх рекомендується відкривати навіть узимку, щоб впустити сонце в будинок і трохи зігріти приміщення. А вночі такі штори захистять вашу оселю від холоду.

Між батареєю та стіною повісьте тепловідбивний екран із фольги. Зробити такий екран можна своїми руками – наклейте фольгу на тонкий пінопласт та повісьте. Екран допоможе краще вашим батареям віддавати тепло усередину кімнати.

Утепліть стіни - повісьте на них килими. Якщо у вас є кутові кімнати або ви знаєте, що якась зі стін холодніша в зимовий період - поставте там шафу, етажерку з книгами або завісьте її щільною тканиною.

Запасіться теплими речами та обігрівачами

Бажано мати в будинку хоча б одне додаткове джерело тепла – це може бути масляна батарея, уфо, кондиціонер із функцією обігріву, електроконвектор тощо.

Також варто подбати про теплі речі для всієї родини – теплі піжами, махрові халати, в'язані шкарпетки, вовняні ковдри та пледи.

Експерти рекомендують також купити термобілизну - у холодні дні така білизна чудово зігріває тіло. І незамінною зимою може стати електрогрілка або електропростирадло.

Продумайте теплу зону у квартирі

Про всяк випадок продумайте певне місце в будинку, яке стане зоною тепла. Це може бути найтепліша кімната. Бажано, щоб вона була невеликого розміру та за необхідності вміщала всіх членів сім'ї. Там можна буде сконцентрувати усі джерела тепла.

Перевірте лічильники та всю техніку

Перевірте лічильники, щоб була можливість регулювати споживання. Проведіть ремонт та очищення великої техніки – бойлера, котла. Є сенс поставити додаткову техніку, якщо ви маєте таку можливість.