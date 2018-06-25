Циклоническое влияние: синоптик сообщила о погоде на вторник

На Украину надвигается жара

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев во вторник, 26 июня. Об этом Диденко сообщила на своей странице в Facebook.

Наталка Диденко рассказала, что на Украину надвигается антициклон Дэрил, который несет с собой потепление.

"Антициклон по имени Дэрил разбил лагерь над Великобританией. И достигает своим влиянием до Восточной Европы. И было бы у нас везде сухо и солнечно. Однако прорывается циклоническое влияние с севера, облаками или дождями", - написала синоптик.

Она сообщила, что во вторник, 26 июня, на западе страны ожидаются дожди, которые распространятся на другие регионы.

"Завтра на Западе ожидаются дожди, которые распространятся на Житомирскую и Винницкую область и еще вероятен небольшой дождь в Приазовье", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В остальных регионах Украины во вторник будет сухо, тепло и местами даже жарко.

"Большинство областей побудут во вторник в сухом воздухе. Температура воздуха постепенно повышается после похолодания, в течения дня +24 +27, на Востоке и Юге уже восстановится "тридцатка", +25 +30 градусов. Однако на Западе еще будет свежо, +19 +24 градуса, в Карпатах +11 +18 градусов. Ночью в горах даже холодно, +5 +12 градусов", - рассказала Диденко.

В Киеве во вторник будет тепло и сухо.

"В Киеве завтра +25 и без осадков", - написала синоптик и добавила, что с 28 июня в Украину придут дожди и ливни.

"28-го июня много дождей, сильных ливней, начнутся с Винницкой области, пройдут в южных районах Хмельницкой, Тернопольской областей, в Черновицкой области. Середина недели вообще будет с неустойчивой погодой на Западе, Севере, в Центре (кроме Днепра и районов) и в Одесской области - дожди, местами сильные ливни, грозы, град и шквалы. Периодически, конечно, но вероятность высока. Восток и большая часть Юга - в основном сухой стабильной погоде", - добавила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, Наталка Диденко дала прогноз погоды на длинные выходные.

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