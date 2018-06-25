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Циклонічний вплив: синоптик повідомила про погоду на вівторок

STYLERLIFE        25.06.2018 - 16:30
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

На Україну насувається спека

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає українців у вівторок, 26 червня. Про це Діденко повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що на Україну насувається антициклон Деріл, який несе з собою потепління.

"Антициклон на ім'я Деріл розбив табір над Великобританією. І сягає своїм впливом до Східної Європи. І було б у нас скрізь сухо і сонячно. Однак проривається циклічний вплив з півночі, хмарами або дощами", - написала синоптик.

Вона повідомила, що у вівторок, 26 червня, на заході країни очікуються дощі, які поширюються на інші регіони.

"Завтра на Заході очікуються дощі, які поширяться на Житомирську і Вінницьку область і ще можливий невеликий дощ у Приазов'ї", - повідомила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

В інших регіонах України у вівторок буде сухо, тепло і місцями навіть спекотно.

"Більшість областей побудуть у вівторок в сухому повітрі. Температура повітря поступово підвищується після похолодання, в перебігу дня +24 +27, на Сході і Півдні вже відновиться "тридцятка", +25 +30 градусів. Проте на Заході ще буде свіжо, +19 +24 градуси, в Карпатах +11 +18 градусів. Вночі у горах навіть холодно, +5 +12 градусів", - розповіла Діденко.

У Києві у вівторок буде тепло і сухо.

"У Києві завтра +25 і без опадів", - написала синоптик і додала, що з 28 червня в Україну прийдуть дощі та зливи.

"28-го червня багато дощів, сильні зливи, почнуться з Вінницької області, пройдуть у південних районах Хмельницької, Тернопільської областей, в Чернівецькій області. Середина тижня взагалі буде з нестійкою погодою на Заході, Півночі, в Центрі (крім Дніпра і районів) і в Одеській області - дощі, місцями сильні зливи, грози, град і шквали. Періодично, звичайно, але вірогідність висока. Схід і велика частина Півдня - в основному суха стабільна погода", - додала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, Наталка Діденко дала прогноз погоди на довгі вихідні.

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Теги: погода, прогноз, прогноз погоды
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