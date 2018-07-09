ЦРУ показало России, где ее место на карте (фото)

Американское ведомство опубликовало карту с украинским Крымом (фото)

Центральное разведывательное управление США поздравило в сети четвертьфиналистов Чемпионата мира по футболу 2018, в частности Россию. К своему сообщению с подборкой данных из "Мировой книги фактов ЦРУ", ведомство прикрепило карту территории РФ с украинским Крымом. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице ЦРУ в соцсети Twitter.

"Россия – самая большая страна в мире, на Камчатском полуострове насчитывается 29 исторически активных вулканов", – написали в ведомстве.

Карта РФ (twitter.com/CIA)

Скриншот поста (twitter.com/CIA)

Посольство России в США отреагировало на поздравления и призвало "исправить" карту и статистику.

"Приветствия приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику", - написали российские дипломаты в Twitter.

Скриншот поста (twitter.com/RusEmbUSA)

Ранее сообщалось, что американская компания Bloomberg опубликовала карту Украины без Крыма.

Компания опубликовала материал о выборах в развивающихся странах с рыночной экономикой. На иллюстрации Крым обозначен отличным от остальной территории Украины цветом. Однако и к территории РФ полуостров не "присоединили".

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