Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.9
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.9
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ЦРУ показало России, где ее место на карте (фото)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 15:28
Фото: cia.gov
Фото: cia.gov

Американское ведомство опубликовало карту с украинским Крымом (фото)

Центральное разведывательное управление США поздравило в сети четвертьфиналистов Чемпионата мира по футболу 2018, в частности Россию. К своему сообщению с подборкой данных из "Мировой книги фактов ЦРУ", ведомство прикрепило карту территории РФ с украинским Крымом. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице ЦРУ в соцсети Twitter.

"Россия – самая большая страна в мире, на Камчатском полуострове насчитывается 29 исторически активных вулканов", – написали в ведомстве.

Карта РФ (twitter.com/CIA)

Скриншот поста (twitter.com/CIA)

Посольство России в США отреагировало на поздравления и призвало "исправить" карту и статистику.

"Приветствия приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику", - написали российские дипломаты в Twitter.

Скриншот поста (twitter.com/RusEmbUSA)

Ранее сообщалось, что американская компания Bloomberg опубликовала карту Украины без Крыма.

Компания опубликовала материал о выборах в развивающихся странах с рыночной экономикой. На иллюстрации Крым обозначен отличным от остальной территории Украины цветом. Однако и к территории РФ полуостров не "присоединили".

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)

Был в лагерях "Азова": соцсети бурно отреагировали на победу сборной Хорватии (фото) Посол Хорватии выкинул диван в окно во время матча его страны с россиянами (видео)
Теги: Крым, Россия, ЦРУ, чм 2018
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь