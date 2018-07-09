ЦРУ показало Росії, де її місце на карті (фото)

Американське відомство опублікувало карту з українським Кримом (фото)

Центральне розвідувальне управління США привітало в мережі чвертьфіналістів Чемпіонату світу з футболу 2018, зокрема Росію. До свого повідомлення з підбіркою даних з "Світової книги фактів ЦРУ", відомство прикріпило карту території РФ з українським Кримом. Відповідне повідомлення опубліковане на офіційній сторінці ЦРУ в соцмережі Twitter.

"Росія – найбільша країна в світі, на Камчатському півострові налічується 29 історично активних вулканів", – написали у відомстві.

Карта РФ (twitter.com/CIA)

Скріншот поста (twitter.com/CIA)

Посольство Росії в США відреагувало на привітання і закликало "виправити" карту і статистику.

"Вітання прийняті, ЦРУ. Будь ласка, поновіть вашу карту Росії та статистику", - написали російські дипломати в Twitter.

Скріншот поста (twitter.com/RusEmbUSA)

Раніше повідомлялося, що американська компанія Bloomberg опублікувала карту України без Криму.

Компанія опублікувала матеріал про вибори в країнах з ринковою економікою. На ілюстрації Крим позначений відмінним від решти території України кольором. Однак і на території РФ півострів не "приєднали".

Скільки українських політв'язнів в РФ (фото: РБК-Україна)