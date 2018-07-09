Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЦРУ показало Росії, де її місце на карті (фото)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 15:28
Фото: cia.gov
Фото: cia.gov

Американське відомство опублікувало карту з українським Кримом (фото)

Центральне розвідувальне управління США привітало в мережі чвертьфіналістів Чемпіонату світу з футболу 2018, зокрема Росію. До свого повідомлення з підбіркою даних з "Світової книги фактів ЦРУ", відомство прикріпило карту території РФ з українським Кримом. Відповідне повідомлення опубліковане на офіційній сторінці ЦРУ в соцмережі Twitter.

"Росія – найбільша країна в світі, на Камчатському півострові налічується 29 історично активних вулканів", – написали у відомстві.

Карта РФ (twitter.com/CIA)

Скріншот поста (twitter.com/CIA)

Посольство Росії в США відреагувало на привітання і закликало "виправити" карту і статистику.

"Вітання прийняті, ЦРУ. Будь ласка, поновіть вашу карту Росії та статистику", - написали російські дипломати в Twitter.

Скріншот поста (twitter.com/RusEmbUSA)

Раніше повідомлялося, що американська компанія Bloomberg опублікувала карту України без Криму.

Компанія опублікувала матеріал про вибори в країнах з ринковою економікою. На ілюстрації Крим позначений відмінним від решти території України кольором. Однак і на території РФ півострів не "приєднали".

Скільки українських політв'язнів в РФ (фото: РБК-Україна)

Був в таборах "Азова": соцмережі бурхливо відреагували на перемогу збірної Хорватії (фото) Посол Хорватії викинув диван у вікно під час матчу його країни з росіянами (відео)
Теги: Крым, Россия, ЦРУ, чм 2018
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся