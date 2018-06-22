Американская компания Bloomberg опубликовала карту Украины без Крыма (фото)

В материале полуостров обозначен отличным от остальной территории страны цветом

Американская компания Bloomberg опубликовала карту Украины без аннексированного РФ Крыма. Карта обнародована на странице компании в Twitter.

Скриншот (twitter.com/business)

Компания опубликовала материал о выборах в развивающихся странах с рыночной экономикой. На иллюстрации Крым обозначен отличным от остальной территории Украины цветом. Однако и к территории РФ полуостров не "присоединили".

Первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джеппар отметила, что ведомство намерено подготовить письмо-реакцию по поводу карты с Крымом. Об этом сообщило издание "Крым.Реалии".

Ранее украинцам показали жуткие фото из оккупированного Крыма.

"Кто-то зарабатывает на добыче песка огромные деньги, губя экологию Крыма. Добыча песка ведется вместе с представителями флоры и фауны. А тем временем, Крым утопает в мусоре", - сказано в подписи.

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