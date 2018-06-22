Американська компанія Bloomberg опублікувала карту України без Криму (фото)

У матеріалі півострів позначений відмінним від решти території країни кольором

Американська компанія Bloomberg опублікувала карту України без анексованого РФ Криму. Карта оприлюднена на сторінці компанії в Twitter.

Скріншот (twitter.com/business)

Компанія опублікувала матеріал про вибори в країнах з ринковою економікою. На ілюстрації Крим позначений відмінним від решти території України кольором. Однак і на території РФ півострів не "приєднали".

Перший заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар зазначила, що відомство має намір підготувати лист-реакцію з приводу карти з Кримом. Про це повідомило видання "Крим.Реалії".

Раніше українцям показали страшні фото з окупованого Криму.

"Хто заробляє на видобутку піску величезні гроші, руйнуючи екологію Криму. Видобуток піску ведеться разом з представниками флори і фауни. А тим часом, Крим потопає в смітті", - сказано в підписі.

Кримська краса